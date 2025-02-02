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  • Türkiye, Irak, Suriye ve Ürdün... Bakan Fidan: Yakın zamanda 4 ülke olarak bir adım atacağız
Politika

Türkiye, Irak, Suriye ve Ürdün... Bakan Fidan: Yakın zamanda 4 ülke olarak bir adım atacağız

Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile Doha'da ortak basın toplantısı düzenledi. Trump'ın önerisine karşı çıkan Bakan Fidan, 'Kahire bildirisini destekliyoruz. Filistin halkının Gazze'den sürülmesi, başka ülkelere gönderilme projesine tamamen karşıyız. Bu gerçekten insanlık hukukuna aykırı bir teklif' dedi. DEAŞ'la mücadeleye yönelik ise Bakan Fidan, 'Türkiye, Irak, Suriye ve Ürdün bir araya gelerek DEAŞ'la gerekli mücadeleyi vermeye muktedirler. Bu yönde de yakın zamanda 4 ülke olarak bir adım atacağız' ifadelerini kullandı.

2 Şubat 2025 Pazar 13:40 - Güncelleme:
Türkiye, Irak, Suriye ve Ürdün... Bakan Fidan: Yakın zamanda 4 ülke olarak bir adım atacağız
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Bölge ülkeleri kendi sorunlarını kendi çözme iradesini ve kabiliyetini göstermeli.

Şam yönetiminin özellikle YPG'ye yönelik ulaşma ve bir çözüm bulma gayretleri devam ediyor. Umudumuz kan dökülmeden bu sorunun çözülmesi

Suriye'deki geçiş sürecinde gerek Suriye hükümeti ve dostlarımızla (başta Katar olmak üzere) yakından çalışıyoruz.

Suriye'de yeni yönetimin PKK/YPG'ye yönelik adımlarını yakından izliyoruz

Ateşkes insaniyet adına önemli kazanım, İsrail soykırımı durmalı

Kahire'deki bildiriyi destekliyoruz. Filistin halkının Gazze'den sürülmesi ve yerlerinden edilmesi projesine tamamen karşıyız. Bu insanlık hukukuna aykırı bir teklif.

Ateşkes anlaşmasının şartlarından biri olan belli Filistinli mahkumların serbest bırakıldıktan sonra Filistin topraklarında kalmaması konusu var. Sayın Cumhurbaşkanımız anlaşmaya destek vermek için diğer ülkelerle birlikte Türkiye olarak da serbest bırakılan Filistinlilere ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettiler. Diğer ülkeler de üzerine düşeni yapacaklar, yeter ki ateşkes anlaşması hayata geçsin ve devam etsin

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
  • Katar
  • Doha

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