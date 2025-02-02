Türkiye, Irak, Suriye ve Ürdün... Bakan Fidan: Yakın zamanda 4 ülke olarak bir adım atacağız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Bölge ülkeleri kendi sorunlarını kendi çözme iradesini ve kabiliyetini göstermeli.

Şam yönetiminin özellikle YPG'ye yönelik ulaşma ve bir çözüm bulma gayretleri devam ediyor. Umudumuz kan dökülmeden bu sorunun çözülmesi

Suriye'deki geçiş sürecinde gerek Suriye hükümeti ve dostlarımızla (başta Katar olmak üzere) yakından çalışıyoruz.

Suriye'de yeni yönetimin PKK/YPG'ye yönelik adımlarını yakından izliyoruz

Ateşkes insaniyet adına önemli kazanım, İsrail soykırımı durmalı

Kahire'deki bildiriyi destekliyoruz. Filistin halkının Gazze'den sürülmesi ve yerlerinden edilmesi projesine tamamen karşıyız. Bu insanlık hukukuna aykırı bir teklif.

Ateşkes anlaşmasının şartlarından biri olan belli Filistinli mahkumların serbest bırakıldıktan sonra Filistin topraklarında kalmaması konusu var. Sayın Cumhurbaşkanımız anlaşmaya destek vermek için diğer ülkelerle birlikte Türkiye olarak da serbest bırakılan Filistinlilere ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettiler. Diğer ülkeler de üzerine düşeni yapacaklar, yeter ki ateşkes anlaşması hayata geçsin ve devam etsin