Türkiye istediğini aldı! İsveç ve Finlandiya ile mutabakat sağlandı

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri hakkında üç ülkenin liderlerinin huzurunda üçlü memorandum imzalandı.

Memoranduma Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, İsveç Dışişleri Bakanı Anne Linde imza attı.

NATO Zirvesi'nin düzenlendiği Madrid'deki IFEMA Fuar Merkezi'ndeki imza törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson katıldı.

TÜRKİYE İSTEDİĞİNİ ALDI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katılımıyla gerçekleşen dörtlü zirveden elde edilen somut kazanımlar:

* PKK ve uzantılarıyla mücadelede Türkiye'yle tam işbirliği.

* Terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye'yle dayanışma sergilenmesi.

* PYD/YPG ve FETÖ'ye destek sağlamama taahhüdü.

* Savunma sanayii alanında ambargo kısıtlamalara gidilmemesi, işbirliğinin artırılması.

* İsveç ve Finlandiya'nın terörizmle mücadele ve savunma sanayii konularındaki ulusal mevzuatlarını ve uygulamalarını tadil etme taahhüdü.

* Terörizm ve örgütlü suçlarla mücadele alanında istihbarat paylaşımına ilişkin yapılandırılmış işbirliği mekanizması tesisi.

* Terör suçlularının iadesi konusunda somut adımlar atılması ve ikili düzeyde ahdi düzenlemeler yapılması.

* PKK ve uzantılarının ve paravan örgütlerinin para toplama ve eleman devşirme faaliyetlerinin yasaklanması ve bunların soruşturulması.

* Türkiye'ye yönelik terör propagandasının engellenmesi.

* Finlandiya ve İsveç'in PESKO (AB Daimi Yapılandırılmış İşbirliği Süreci) dahil AB güvenlik mekanizmalarına en geniş şekilde katılımının desteklenmesi.

* Bu adımların uygulanmasını denetlemek üzere Adalet, İstihbarat ve Güvenlik kurumlarının katılımıyla Daimi Ortak Mekanizma kurulması.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu perspektif ve kararlı duruş sayesinde terör örgütleriyle mücadele hususunda ciddi kazanımlar elde etmiştir.

PKK/YPG/PYD ile birlikte "FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunun" uluslararası bir anlaşmada bu kadar net ortaya konması, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde verdiği mücadelede uluslararası boyutta da çok önemli bir adım olmuştur.

TÜRKİYE, İSVEÇ VE FİNLANDİYA ORTAK BİLDİRİSİNDEN;

NATO Zirvesi kapsamındaki dörtlü görüşmede İsveç ve Finlandiya, PKK ile mücadelede Türkiye'yle tam iş birliği içinde olma, PYD/YPG ve FETÖ'ye destek sağlamama taahhüdünde bulundu.

- Finlandiya ve İsveç, tüm terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı gerçekleştirdikleri saldırıları açık ve net biçimde kınar.

- Finlandiya ve İsveç, PKK ve diğer tüm terörist örgütlerin ve bağlantılı şahısların faaliyetlerini engelleyeceklerini taahhüt eder.

- Türkiye, Finlandiya ve İsveç terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek amacıyla aralarındaki iş birliğini artırmaya karar vermişlerdir.

- Finlandiya ve İsveç, Türkiye'nin sağladığı bilgi, delil ve istihbaratı dikkate alarak terör zanlılarına dair sınır dışı veya iade taleplerini hızla işleme koyacak.

- Finlandiya ve İsveç, PKK ve bütün uzantılarının para toplama ve eleman devşirme faaliyetlerine yönelik soruşturma başlatacak ve bunları yasaklayacaklardır.

- Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasına desteğini teyit eder ve Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için davet edilmesine desteğini ifade eder.

- Müstakbel NATO müttefikleri olarak Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacaklardır.

- İsveç yeni ve daha etkin bir Terör Suçları Kanunu'nun 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe gireceğini ve hükümetin terörle mücadele mevzuatını tahkim edeceğini teyit eder.

- Türkiye, Finlandiya ve İsveç, aralarında artık hiçbir milli silah ambargosu bulunmadığını teyit ederler.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA LİDERLERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA

İsveç ve Finlandiya liderleri, NATO üyelik süreçleri hakkında Türkiye ile imzaladıkları üçlü memorandumdan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Zirvesi kapsamında dörtlü görüşmede bir araya geldi.

Görüşmenin ardından, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri hakkında üç ülkenin liderlerinin huzurunda üçlü memorandum imzalandı.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ile NATO konusunda bir anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Andersson, "İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasında bir anlaşmaya vardık. Bu da Türkiye'nin artık NATO'da davetli statüsü aldığımızı kabul ettiği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

İsveç halkı için bu anlaşmanın değerli olduğunu aktaran Andersson, "İsveç ve İsveç halkının güvenliği için bu anlaşmaya varmamızın iyi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Çok uzun bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktaran Andersson, İsveç'te 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek terör yasasını sıkılaştırdıklarının altını çizdi.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de gelecek hafta Brüksel'de yapılacak katılım müzakerelerinin ardından İsveç'in NATO davet statüsünü resmen alacağını kaydetti.

- FİNLANDİYA: "ÜÇLÜ MEMORANDUM, GÜVENLİĞİNE YÖNELİK TEHDİTLERE KARŞI DESTEĞİ GENİŞLETME TAAHHÜDÜDÜR"

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ortak memorandumumuz, Finlandiya, İsveç ve Türkiye'nin birbirlerinin güvenliğine yönelik tehditlere karşı tam desteklerini genişletme taahhüdünün altını çiziyor. NATO müttefiki olmamız bu taahhüdü daha da güçlendirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Önceki haftalarda Türkiye'nin terör tehdidi konusundaki endişelerini dile getirdiğini ve ülkesinin bu endişeleri sürekli ciddiye aldığını belirten Niinistö, Finlandiya'nın, terörizmin tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınadığını dile getirdi.

Niinistö, şunları kaydetti:

"Bir NATO üyesi olarak Finlandiya, NATO'nun terörle mücadele belgelerine ve politikalarına tamamen bağlı kalacak. Terörle mücadele, silah ihracatı ve suçluların iadesi konusundaki iş birliğimizi geliştirirken, Finlandiya doğal olarak kendi ulusal mevzuatına göre çalışmaya devam ediyor. Finlandiya'nın NATO üyeliği yolundaki bu aşamayı tamamladığım için çok memnunum. Şimdi burada, Madrid'de gelecekteki müttefiklerimizle Finlandiya'nın NATO'daki rolü hakkında verimli görüşmeleri sabırsızlıkla bekliyorum."

TÜRKİYE, MADRİD'DEKİ "ÜÇLÜ MUHTIRA"YLA TERÖRLE MÜCADELEDE CİDDİ KAZANIMLAR ELDE ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İspanya'nın başkenti Madrid'de dörtlü görüşme gerçekleştirdi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in ev sahipliğinde, NATO Zirvesi'nin yapıldığı IFEMA Kongre Merkezi'ndeki basına kapalı görüşmenin ilk bölümü, 2 saat sürdü.

Verilen aranın ardından liderler yeniden bir araya gelerek bir süre daha müzakereleri sürdürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından hazırlanan "Üçlü Muhtıra"ya; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde imza attı.

İmza töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg huzurunda gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, "Üçlü Muhtıra" ile ilgili, "Türkiye istediğini aldı" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu perspektif ve kararlı duruş sayesinde terör örgütleriyle mücadele hususunda Türkiye'nin ciddi kazanımlar elde ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanlığı kaynakları, PKK/YPG/PYD ile birlikte "FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunun" uluslararası bir anlaşmada bu kadar net ortaya konulmasının, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde verdiği mücadelede uluslararası boyutta çok önemli bir adım olduğuna dikkati çekti.