Türkiye karşıtı slogan atan gruba Bakan Çavuşoğlu'ndan cevap gecikmedi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Uruguay'da Montevideo Büyükelçiliğinin açılışını yaptı. Çavuşoğlu açılışın ardından kendisini protesto eden Ermenilere bozkurt işareti yaparak karşılık verdi.

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN KARŞITI SLOGAN ATTILAR

Uruguay ziyaretinin bir bölümünde Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Montevideo Büyükelçiliği'nden çıkış yaptığı sırada protestoya maruz kaldı. Büyükelçiliğin karşısındaki parkta toplanan bir grup Ermeni protestocu, Türkiye ve Azerbaycan karşıtı sloganlar attılar.

Büyükelçilikten çıktıktan sonra aracına binen Bakan Çavuşoğlu, slogan atan protestoculara "Bozkurt" işareti yaparak yanıt verdi.