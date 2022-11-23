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Politika

Türkiye, kritik bir görüşmeye daha ev sahipliği yaptı!

Rusya atom enerjisi kurumu Rosatom'un Genel Direktörü Likhachev ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Grossi'nin, İstanbul'da bugün bir araya geldikleri açıklandı. Rosatom, görüşmeyi Zaporijya nükleer santralinin güvenliğinin görüşüldüğü, sağlam temelli ve dürüst bir toplantı olarak nitelendirdi.

DHA23 Kasım 2022 Çarşamba 14:30 - Güncelleme:
Türkiye, kritik bir görüşmeye daha ev sahipliği yaptı!
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Rosatom Genel Direktörü Alexey Likhachev ile IAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, heyetlerle birlikte bugün İstanbul'da bir araya geldi. Toplantıda, Zaporijya Nükleer Santrali'nin güvenliği ve 20 Kasım'daki santralin 'güçlü bir şekilde sarsıldığı' füze saldırısı konusunun görüşüldüğü ifade edildi.

Rosatom görüşmeyi 'sağlam temelli ve dürüst' olarak nitelendirerek santralde bulunan IAEA yetkilerinin santralin güvenliğindeki rolünün ayrıntılı ele alındığını açıkladı. Tarafların işbirliğini sürdürme konusunda anlaştıkları ifade edildi.

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