''Türkiye, krizlere çözüm üretmeyi amaçlıyor''

İstanbul'da düzenlenen foruma ABD, Afrika kıtası, Asya ülkeleri ve Arap dünyasından birçok uzman, akademisyen, basın mensubu ve diplomat olmak üzere 34 ülkeden 100'e yakın konuşmacı katılıyor.

İngiltere merkezli Royal United Services Institute (RUSI) Uluslararası Güvenlik Çalışmaları Merkezi Direktörü Neil Melvin, AA muhabirine, "Bugün dünyada yaşanan sorunlar dikkate alındığında BM'nin (Birleşmiş Milletler) büyük bir krizle karşı karşıya kaldığı söylenebilir. Ukrayna-Rusya savaşı da bunlardan biri." dedi.

Daha önce de Rusya'nın topraklarını genişletmek için farklı yerleri ele geçirdiğine dikkati çeken Melvin, bu gibi bölgesel ya da küresel sorunlara ve krizlere neden olan adımların engellenmesinin büyük zorluklar içerdiğine işaret etti.

Türkiye'nin bir NATO ülkesi olarak önemli bir pozisyonda bulunduğuna değinen Melvin, dünyanın farklı noktalarında yaşanan göç, iç savaş, gıda sorunu ve kuraklık gibi sorunların bölge ülkelerinin işbirliğiyle çözülebileceğini belirtti.

Melvin, "Her krizin kendine has özellikleri bulunmaktadır. Geçmişte uluslararası anlamda güçlü ülkeler ya da BM, küresel güçler bir konsensüs oluşturup sorunlara çözüm üretebiliyor ve çatışmaları önleyebiliyordu ancak gelinen noktada maalesef büyük güçler küresel anlamda yaşanan sorunlara çözüm üretemiyorlar. BM Güvenlik Konseyi gibi kurumlar Ukrayna-Rusya savaşında ya da ABD ile Çin arasındaki gerilimde etkisiz kalıyor." diye konuştu.

Kriz çözümünde bölge ülkelerinin önemine değinen Melvin, "Sorunlara bölge ülkeleri çözüm üretmeli, daha sonrasında ise uluslararası aktörler çözüme katkı sağlamalı." ifadesini kullandı.

- TÜRKİYE, KRİZLERE ÇÖZÜM ÜRETMEYİ AMAÇLIYOR

Foruma Filipinler'den katılan Abdulrahman Dalie, Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıl sonra yüz yüze bir programda bir araya geldiklerine değinerek, dünyanın farklı yerlerinden resmi ve sivil birçok uzmanın forumda fikir alış verişinde bulunduğu bilgisini paylaştı.

Dalie, dünyanın farklı yerlerinde birçok krizin ve sorunun yaşandığını, bunlara çözüm üretilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin göç, gıda ve bölgesel sorunlara karşı Asya'dan Avrupa'ya çözüm üretmeye çalıştığını belirten Dalie, "Örnek verecek olursak Türkiye, Afrika'nın farklı ülkelerinde yaşanan sorunlara çözüm üretiyor. Bunu TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) gibi kurum ve kuruluşlar ile yapıyor. Bu nedenle Türkiye'ye teşekkür ederiz." diye konuştu.

Nijerya merkezli Leadership gazetesi editörlerinden Rukayyat Sadauki ise küresel sorunların konuşulduğu bu forumun farklı alanlardaki krizlerin çözümüne katkı sağladığını belirterek, Türkiye'nin dış politikasının bölgesel ve küresel anlamda yaşanan krizlere çözüm üretmeyi amaçladığını, gıda krizi, göç ve çatışmaların çözümüne yönelik adımlar attığını ifade etti.