Türkiye-Mısır ilişkilerinde önemli gelişme

11 Haziran 2021 Cuma 10:05 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 10:05

Türkiye ile Mısır arasındaki yeni döneme parlamenter diplomasi hamlesi ekleniyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Mısır Dostluk Grubu Başkanı İsmet Yılmaz, Mısır ile yürütülen parlamenter diplomasinin detaylarına ilişkin bilgi verdi.

"PARLAMENTER DİPLOMASİYİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Mısır ile yeni bir köprü kurulduğunu söyleyen Yılmaz, "Her partiden temsilcilerimizle bu grubu oluşturduk. İnşallah Mısır tarafında da bu platform oluşturulduğunda muhakkak ki kamu diplomasinin yanında parlamenter diplomasiyi de hayata geçireceğiz" dedi.

"DIŞİŞLERİ BAKANLARIMIZ GÖRÜŞECEK"

TRT Haber'in haberine göre, İsmet Yılmaz, parlamentolar arası ziyaret mesajı vererek, "Dışişleri Bakan Yardımcılarımız görüştü. Şimdi Dışişleri Bakanlarımız görüşecek. Maslahatgüzar seviyesindeki ilişkiler büyükelçilik seviyesine çıkarılacak. Bu arada parlamento grupları arasında da ziyaretler yapılacaktır" açıklamasında bulundu.

"TİCARET HACMİ ARTACAK"

Dostluk grubunun ekonomiye de katkısının olacağını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Çok büyük bir ticaret hacmimiz var. Yine orada büyük miktarda Türk yatırımcısı var. İnanıyoruz ki bu parlamenter diplomasiyi de etkin şekilde işlettiğimizde bu ticaret hacmi de artacaktır. Kardeşlik ebedidir."

Dostluk grubu 8 yıllık aranın ardından 20 Nisan'da kurulmuştu. Yönetimi ve üyeleri belli oldu. Şimdi gözler Mısır Meclisinde.

"PARLAMENTER DİPLOMASİNİN ÖNCÜ GRUBU DOSTLUK GRUPLARIMIZ"

Mısır ve Türkiye arasında normalleşme adımları birbirini izlerken bir adım Türkiye Büyük Millet Meclisinden gelmişti. Mısır ile diplomatik temaslarda açılacak yeni dönemin ilk sinyalini Meclis Başkanı Mustafa Şentop vermişti. Dostluk grubunun iki ülke ilişkilerinde faydalı olacağını belirten Şentop, "Mısır ve Libya için de bir dostluk grubunun kurulması önemli çünkü parlamenter diplomasinin öncü grubu dostluk gruplarımız" demişti.

AK Parti Grubu'nun nisan ayı sonlarına doğru TBMM Başkanlığına, Türkiye ile Mısır arasında 8 yıl aradan sonra Parlamentolar arası Dostluk Grubu kurulması konusunda yaptığı başvuru, 30 Nisan'da Genel Kurul'da oylanarak kabul edilmişti.

Dostluk grubunun kurulmasıyla, iki ülke ilişkilerindeki normalleşme sürecine parlamenter diplomasi ayağında da katkı sağlanması amaçlanıyordu.

İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM

Kuzey Afrika ülkesi Mısır ile Türkiye arasındaki normalleşme adımları uzun bir süredir devam ediyor.

Önce istihbarat seviyesinde başladı, sonra diplomatlar karşılıklı olarak bir araya geldi.

Ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri ile telefonda görüştü.

İLK ZİYARET

Ziyaretin olabileceğini ilk duyuran kişi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu oldu.

Mevlüt Çavuşoğlu, siyaset ve diplomaside bazen kırgınlıklar olabileceği ancak ortak niyet konulduktan sonra ilişkilerin daha kolay ilerleyeceğini belirten açıklamalarının ardından, "Mısır Türkiye'den bir heyeti davet etti. Mayıs başında bir heyet Mısır'a gidecek" ifadelerini kullandı.

5 Mayıs'ta da Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Hafız sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Dışişleri Bakanlığı konutunda başlayan siyasi görüşmelere Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza ile Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın başkanlık ettiğini dile getirdi.

"POZİTİF BİR ATMOSFER İÇİNDE GÖRÜŞMELER YAPILDI"

Bakan Çavuşoğlu da Türk ve Mısır heyetleri arasında Kahire'de yapılan görüşmelerin pozitif bir atmosferde geçtiğini anlattı.

"Daha önce Bakan Yardımcımızın başkanlığında Sedat Bey'in başkanlığında bir heyetimizin Mısır'ın daveti üzerine Kahire'ye gideceğini duyurmuştuk. Dün ve bugün arkadaşlarımız oradaydı. İstikşafi niteliğinde görüşmeler gerçekleştirildi. Ortak açıklamada vurgulandığı gibi pozitif bir atmosfer içinde görüşmeler yapıldı. İkili ilişkilerde neler yapılabilir, bunu ele aldı arkadaşlarımız. Ayrıca her iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel konuları da ele aldılar."

"Libya, Suriye, Irak, Doğu Akdeniz konusu hepimiz için önemli, Mısır için de önemli. Her zaman söylüyoruz. Mısır ile burada yapabileceğimiz bir iş birliğinden Mısır da çok karlı çıkacaktır. İlişkiler o noktaya geldiğinde bunları da elbette görüşürüz."

"GÖRÜŞMEYİ HER İKİ TARAF DA DEĞERLENDİRECEK"

"Bu 2 günlük görüşmeyi her iki taraf da değerlendirecek. Arkadaşlar döndükten sonra konuşacağız. Daha sonra hangi adımlar atılabilir, bu konularda da yine birlikte görüş alışverişinde bulunacağız. Şimdi Kahire'de bir görüşme oldu. Dışişleri Bakanı Semih Şükrü ile biz zaten geçmiş dönemlerde de New York marjında, Uluslararası Suriye Destek Grubu Toplantıları marjında, İslam İşbirliği Toplantıları marjında, Türkiye'de yaptığımız, gerçekleştirdiğimiz bazı toplantılara da katılmıştık. Zaten bu anlamda her zaman görüştüğümüz bir arkadaşımız. En son ramazan tebriği için de beni aramıştı. Bu gemi kazasında ben kendisini aramıştım, yapabileceğimiz bir şey var mı diye. Önümüzdeki süreçte tabii ilişkileri normalleştirmek için atılabilecek adımlar konusunda görüşmeler devam edecektir."

"MISIR'IN ÖNEMİNİ HER ZAMAN VURGULADIK, İŞ BİRLİĞİMİZE İHTİYACI OLAN BİRÇOK ÜLKE VAR"

Çavuşoğlu, çarşamba akşamı katıldığı TRT Haber yayınında da iki ülke ilişkileriyle ilgili şöyle konuştu:

"Aşamalı bir şekilde önce istihbaratlar arasında bir kanal açıldı. Tekrar Dışişleri Bakanları düzeyine geldi. Görüşmeler iyi geçti. Bundan sonra Bakanların görüşmesi, büyükelçilerin karşılıklı olarak atanması, ilişkilerin iyi olması iki tarafın da beklentisi. Geçmişte onlar Hafter tarafındaydı. Biz meşru hükümet tarafındaydık. Şu anda tek bir meşru hükümet var. Ayrı taraflarda değiliz. Onlar Hafter'i destekledir ama şimdi bu bitti. İş birliği yapabileceğimiz alanlardan biri bu. Filistin tarafı da bir başkası. Mısır'ın önemini her zaman biz vurguladık. Şimdi de vurguluyoruz. İlişkilerimiz normalleşirse iş birliğimize ihtiyacı olan birçok ülke var."

TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİ

Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler 2013'ten bu yana karşılıklı olarak maslahatgüzar düzeyinde sürdürülüyor.

Bu süreçte iki ülke dışişleri bakanları arasında çeşitli vesilelerle kısa görüşmeler gerçekleştirilirken, Mısır'ın Ankara Büyükelçiliğiyle İstanbul Başkonsolosluğu ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğiyle İskenderiye Başkonsolosluğu faaliyetlerine devam ediyor.