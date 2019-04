'Türkiye ne alacağına kendisi karar verir'

Antalya’da 12-14 Nisan tarihlerinde düzenlenen ve önceki gün sona eren NATO PA 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı’na katılan NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Başkanı Madeleine Moon, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması ve Türkiye’nin NATO’da üstlendiği rol hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’yi güçlü ve aktif bir NATO müttefiki olarak tanımlayan Moon, “Türkiye, çok kritik olaylarda ve süreçlerde önemli roller üstleniyor. Afganistan, Irak ve Kosova’daki rolünü buna örnek gösterebiliriz. Türkiye, NATO için sorumluluk alabilen, güçlü ve sağlam bir müttefik” dedi.

NATO’NUN TARZI DEĞİLDİR

Moon, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, Türkiye’nin S-400 almasının kendi kararı olduğu açıklamasına dikkati çekerek, “Sekreter Stoltenberg haklı. Türkiye ne alacağı ile ilgili kararı kendisi verir. Aynı şekilde her NATO üyesi ülkenin satın aldığı şey o devletin kararıdır. NATO, kimseye ne alacağını ya da ne yapacağını söylemez. Bu NATO’nun çalışma tarzı değildir ama her tercihin bir sonucu olduğunu da bilmek gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’nin S-400 tercihinin NATO sistemlerinin güvenliği ve F-35’ler ile entegrasyonu konusunda risk içerdiğini aktaran Moon, “Ben bir siyasetçiyim, teknisyen ya da mühendis değilim,Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğümüzde ‘Bu işi uzmanlarına bırakalım.’ dedik fakat şunu ifade etmeliyim ki, Türkiye istediği her şeyi alma hakkına sahip. Türkiye, Suriye’de yaşanan insanlık dramını üstlendi. Suriyelilere yaptığı yardımların ve kriz sürecinde aldığı sorumluluğun değerli bir örnek” diye konuştu. ‘Türkiye, Suriyelileri yalnızca güvenli alanlarda misafir etmiyor, aynı zamanda onları şehirlere ve sosyal hayata dahil ediyor’ diyen Moon, şöyle devam etti: “Bu çabaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. En nihayetinde insanlar bir gün evlerine dönecekler ancak dönecek insanların çocuklarının eğitime ve kendisini güven içerisinde hissetmeye ihtiyacı var. Gelecek nesil Suriye’de yeni bir ülke ve gelecek inşa edecek yani Türkiye gelecekteki Suriye için çok kıymetli bir temel inşa ediyor.”

SAHİP OLMA HAKLARI VARDIR

NATO PA Başkan Yardımcısı Franklin Van Kappen de NATO’nun en önemli üyelerinden birisi olan ve Avrupa ile Orta Doğu arasındaki ilişkilerde köprü vazifesi gören Türkiye’nin NATO’nun parçası olmasından büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Kappen, Türk ordusunun NATO’nun ikinci büyük ordusu olduğunun altını çizerek, “Bu nedenle Türkiye’nin NATO’nun bir parçası olmasından mutluluk duyuyoruz ve öyle kalmasını istiyoruz. Türkiye’yi yanımızda tutmak istiyoruz” diye konuştu.