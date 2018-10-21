Türkiye olayları izleyen değil yöneten bir ülkedir

TBMM Başkanı Yıldırım, Kocaeli metrosunun ilk adımı olan Gebze Organize Sanayi Bölgesi-Darıca Sahil Metro Hattı’nın temel atma töreninde, bu projenin devleti karalayıp, milletin umutlarını kırmak için kampanya başlatanlara verilen güzel bir cevap olduğunu söyledi. Yıldırım, şunları kaydetti:

YOK ÖYLE TÜRKİYE

“Ekonomimizi zora sokmak için ittifak kuran şer güçler, 5 milyar lira tutarındaki bu yatırımla eminim ki şaşkınlıklarını gizleyemeyecekler. İçeride ve dışarıda istikrarımızdan rahatsız olanların olduğunu biliyoruz. Artık ensesine vurulup lokmasını aldıkları Türkiye arıyorlar, böyle bir Türkiye yok. Türkiye ensesine vurulup ekmeği alınan bir ülke değildir. Türkiye bölgesinde olayları seyreden değil yöneten bir ülkedir. Çünkü Türkiye’nin başında milletini, ülkesini seven Türkiye sevdalısı lideri Recep Tayyip Erdoğan’ı var.” Yurtdışındaki bazı gazeteler, TV’ler, sosyal medya sitelerinin Türkiye’yi kötü göstermek için terör örgütleriyle sıkı bir işbirliği içinde olduğunu kaydeden Yıldırım, “Bizim hedefimiz, ülkemizi, güzel Türkiye’yi medeni alemlerde daha yukarı taşıyıp lider ülkeler arasına sokmak. Başarır mıyız? Elbette başarırız. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan haberleşmeye, sanayiden ticarete, tarıma kadar her alanda büyümeyi, Türkiye’yi daha ileri hedeflere taşımaya kararlıyız” dedi.

Zaman zaman bazılarının akıllarını kiraya vererek bu güzel ülkeyi, cennet vatanı cehenneme çevirmek istediğini de vurgulayan Yıldırım, Anadolu’nun zor bir coğrafya olduğunu kaydederek şunları söyledi: “Tarihin hiçbir döneminde bu coğrafyada bize rahat yüzü olmadı. 40 yıldır yaptıkları gibi emperyalistlerin maşası PKK, PYD, DEAŞ gibi örgütleri üzerimize sürdüler, sürmeye devam ediyorlar. Aynı şekilde dün darbe girişimiyle ulaşamadıkları hedefe şimdi ekonomimizi zayıflatarak, sosyal barışımızı, kardeşliğimizi bozarak ulaşmaya çalışacaklar. Fırsat verir miyiz? Türkiye’ye tuzak kurmak isteyenlere asla fırsat vermezsiniz.”

HAYATİ BİR İHTİYAÇ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da yaptığı konuşmada “Her sabah İstanbul’dan yaklaşık 1 milyon 300 bin kişi mesai için şehrimize akıyor. Her akşam bu vatandaşlarımız İstanbul’a dönüyor. Bu akışın, şehri yormadan sürmesi, iş gücünün trafik stresinden kurtarılması hayati bir ihtiyaç. Metromuz, şehrimizi yorulmaktan, iş gücünü trafik stresinden kurtaracak” dedi.