Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor! Bakan Yumaklı son durumu açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'nın Akhisar ilçesinde orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından satır başları:

Hatay'daki orman yangını büyüyor. Hatay'da rüzgardan hava araçlarını kaldıramıyoruz

Hatay'daki orman yangını büyüyor.

İzmir Menderes'te durum hala ciddiyetini koruyor. Enerjisi düşürülmüştü ancak şiddetli esen rüzgar faaliyetleri zor durumda bırakıyor.

Aydın Sultanhisar'da öğle saatlerinde yangın çıktı, devam ediyor.

Bodrum'da bir kaç saat öncesinde yangın çıktı.

Manisa Akhisar'da 3 uçak 7 helikopter 43 arazöz ve yaklaşık 900 personelle arkadaşlarımız tek noktaya konsantre olmuş durumda.

Yangının başlamasından itibaren valiliğimiz ve arkadaşlarımızın risk değerlendirmesi sonucu 12 yerleşim yeri tedbiren tahliye edildi.

Herhangi bir yaralanan ya da sağlık sorunu olan vatandaşımızın olmaması sevindirici. Rüzgar şartları el verirse gece olmadan hayırlı haberler vermeyi umuyoruz.

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