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Politika

Türkiye, Rusya ve İran'dan İdlib kararı

Reuters: Türkiye, Rusya ve İran Mart ayında İdlib konusunu görüşmek için Tahran'da bir araya gelecek

20 Şubat 2020 Perşembe11:30 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 11:39

Merkezi sınavlara girecek depremzede öğrencilere telafi eğitimi

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