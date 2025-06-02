Türkiye, Rusya ve Ukrayna'yı aynı masaya oturtmayı başardı! Dünyanın gözü Çırağan Sarayı'nda

Şubat 2022'de başlayan kanlı savaşın hemen ardından, Rusya ile Ukrayna'yı aynı yıl içinde hem Antalya hem de İstanbul'da aynı masada bir araya getiren Türkiye, Mayıs 2025'te de yine İstanbul'da, Rus ve Ukraynalı heyetleri 3 yılın ardından aynı masaya oturtmayı başardı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın 13.00'te başlaması bekleniyor.

Bakan Fidan'ın başkanlık edeceği toplantıya Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın da katılması öngörülüyor.

Toplantıya katılacak Rusya heyetinde, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri Vladimir Medinskiy, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov yer alıyor.

Ukrayna heyetinde ise Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad ve Dış İstihbarat Servisi Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi bulunuyor.

İstanbul Çırağan Sarayı'nda yapılacak olan Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelere yerli ve yabancı basın mensupları ilgi gösterdi.

ZELENSKİ: İSTANBUL'DA BARIŞ YOLUNDA EN AZINDAN BELLİ BİR İLERLEME SAĞLAMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gece saatlerinde paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili önemli gelişmeleri değerlendirdi.

İstanbul'da bugün düzenlenecek müzakerelerde, Ukrayna heyetine başkanlık edecek Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve diğer yetkililerle bir araya geldiğini aktaran Zelenski, "Pazartesi günü İstanbul'daki toplantıdan tam olarak ne beklediğimizi görüştük." dedi.

Müzakerelerde Rus tarafına, tam ve koşulsuz bir ateşkes ile kalıcı ve güvenilir bir barışı sağlayabilecek konuları sunmaya devam edeceklerini kaydeden Zelenski, "Ruslara verdiğimiz Ukrayna önerisi mantıklı ve gerçekçidir." ifadesini kullandı.

Zelenski, Rusya'nın ise ateşkesle ilgili bir memorandumu Ukrayna, Türkiye ve ABD tarafına henüz iletmediğini belirterek, "Buna rağmen, barış yolunda en azından belli bir ilerleme sağlamaya çalışacağız." diye konuştu.

RUSYA: UKRAYNA'NIN BARIŞ KONUSUNDAKİ MEMORANDUM ÇALIŞMASINI ALDIK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri ve İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Russia Today'e yaptığı açıklamada, belgenin Ukraynaca ve İngilizce olarak verildiğini belirterek, "Rus heyeti, Ukrayna'dan barışçıl çözüme ilişkin muhtıranın versiyonunu daha önce aldı." ifadesini kullandı.

Farklı dildeki belgenin kendileri için sorun olmadığını dile getiren Medinskiy, belgenin ana noktalarının Batı basınında yayımlandığını kaydetti.

Medinskiy, ayrıca Rusya'nın Ukrayna konusundaki çözüme ilişkin tutumunu bugün açıklayacaklarını ifade etti.

RUSYA VE UKRAYNA HEYETİ GÖRÜŞMELER İÇİN İSTANBUL'A GELDİ

Rus ve Ukrayna heyeti, bugün gerçekleştirilmesi planlanan Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmeler için İstanbul'a geldi.