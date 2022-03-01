İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2022 Salı / 28 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
Politika

Rusya, Türkiye'nin ''geri çekin'' talebini kabul etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya'nın Karadeniz filosuna kayıtlı olmayan bazı gemilerini Boğazlardan geçirme talebini geri çekmesini istediklerini, Moskova yönetiminin bunu kabul ettiğini söyledi.

1 Mart 2022 Salı 23:28 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 23:50
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon programında Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Rusya kısa bir süre içinde önemli şehirleri ele geçirmeye çalışıyordu ama olay şehir savaşına dönüştüğü için şimdiden ne zaman biteceğini kestirebilmek mümkün değil."

"Acil olan ateşkestir. Müzakerelerden bu süreçte bir sonuç çıkmaz."

"Bu savaşta Türkiye taraf tutmak zorunda değil, ilkesel tutum sergiliyoruz."

MONTRÖ ANLAŞMASI

Rusya'nın Boğazlardan geçme hakkı var ama dostane bir şekilde Rusya'dan gemilerin gelmemesini istedik. Montrö Anlaşması geçerli olduğu müddetçe biz uygulayacağız.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.