Rusya, Türkiye'nin ''geri çekin'' talebini kabul etti

1 Mart 2022 Salı 23:28 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 23:50

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon programında Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:



"Rusya kısa bir süre içinde önemli şehirleri ele geçirmeye çalışıyordu ama olay şehir savaşına dönüştüğü için şimdiden ne zaman biteceğini kestirebilmek mümkün değil."

"Acil olan ateşkestir. Müzakerelerden bu süreçte bir sonuç çıkmaz."

"Bu savaşta Türkiye taraf tutmak zorunda değil, ilkesel tutum sergiliyoruz."

MONTRÖ ANLAŞMASI

Rusya'nın Boğazlardan geçme hakkı var ama dostane bir şekilde Rusya'dan gemilerin gelmemesini istedik. Montrö Anlaşması geçerli olduğu müddetçe biz uygulayacağız.