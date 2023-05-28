Türkiye seçimini yapıyor! Siyasilerden önemli mesajlar

Türkiye'de tarihinin en önemli seçimlerinden biri için vatandaşlar sabah saat 08.00 itibarıyla sandık başına gitmeye başladı. Oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erecek.

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ: Milletin demokrasiye sahip çıkması mükemmel

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oyunu kullandı. Bakan Bozdağ, TAD Rasime Polat İlkokuluna, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu ile geldi. Oyunu 2102 numaralı sandıkta kullanan Bozdağ, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin tüm ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

Oyunu kullandığını belirten Bozdağ, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunda oyumu milletimizin ve ülkemizin geleceği için huzur, refah ve güven, istikrarın devamı için kullandık. Hayırlı olsun diliyorum. Gördüğüm kadarıyla Şanlıurfa'mızda ve ülkemizin dört bir yanında seçimin başladığı andan şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Şanlıurfa'da ve diğer yerlerde de seçimler büyük bir demokratik olgunluk içinde geçmektedir. Milletimizin milli iradesine ve demokrasisine sahip çıkması mükemmel. İnşallah bugün de aynı şekilde demokrasiye, milli iradeye sahip çıkacak, sandığına sahip çıkacaktır."

Bakan Bozdağ, seçimlere katılımın da yüksek olacağını düşündüğünü aktararak şunları kaydetti: "O yüzden de bütün vatandaşlarımızı sandığa gelmeye, milletimizin ve ülkemizin geleceği hakkında siyasi tercihini sandığa yansıtmaya davet ediyorum. Bir oy çok kıymetli, onun için geleceğe dair söz söylemenin yolu da demokratik yöntemlerde sandıkta iktidar tayin ederken söylemektir. Biri de budur. İnşallah vatandaşlarımız sandığa gelerek tercihlerini yansıtırlar. Milletimizin geleceğini kime emanet edeceğimize ortaklaşa karar vermiş oluruz. Şimdiden seçimlerimiz hayırlı olsun, uğurlu olsun. Milletimiz için, ülkemiz için, geleceğimiz için yol açıcı, yol gösterici olsun diye dua ediyorum."

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: ŞU ANA KADAR 601 BİN 251 PERSONELİMİZ BU SEÇİM İÇİN GÖREVLENDİRİLMİŞTİR

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçimde güvenlik için 601 bin 251 personelin görevlendirildiğini açıklayarak, "Bugün kolluk güçleri dışında silah taşımak yasaktır" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oyunu İstanbul'da kullanarak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Tüm Türkiye'de 08.00 itibariyle oy kullanma işlemi başlamıştır. Şuana kadar 601 bin 251 güvenlik görevlimiz bu seçim için görevlendirilmiştir. Sandık alanlarının güvenliğinin sağlanması için koordinasyon yapılmaya devam edilmektedir. Türkiye'de toplam 60 milyon 721 bin 745 seçmen oy kullanacak. Toplam 191 bin 885 sandıkta da oy kullanma işlemi devam edecektir. Deprem bölgesinde konteynerlarda oy kullanma işlemi başladı. Afet bölgesinde 1158 sandık kuruldu. Orada da her bir sandık alanı için konteyner alanları oluşturuldu. Bugün kolluk güçleri dışında silah taşımak yasaktır. Eğer bir kimlik kartı ihtiyacı söz konusuysa, nüfus dairelerimiz bugün de açıktır. 60 güne yakın bir süredir Türkiye'de demokrasi şenliği yaşanmaktadır. Seçim olayları da geçen seçimlere göre daha az olmuştur.

DIŞİŞLERİ BAKANI BAKAN ÇAVUŞOĞLU: İKİNCİ TURUN DEMOKRASİ ŞÖLENİNDE GERÇEKLEŞMESİNİ DİLİYORUM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eşi Hülya Çavuşoğlu ile oyunu kullanmak için Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'ndeki Ayşen Cengiz Urfalıoğlu İlkokuluna geldi.

Çavuşoğlu, 2333 numaralı sandıkta oyunu verdikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, iki hafta önce halkın iradesi ve kararıyla cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığını söyledi.

İkinci tura da iyi hazırlandıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Demokratik olgunluk içinde geçen seçimlerde, aslında tüm dünyaya da bir ders verdik. Yani Türk milleti demokrasiye düşkündür ve demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmiştir. Bu ikinci turun da demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmesini temenni ediyoruz." dedi.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlara da teşekkür eden Çavuşoğlu, "Gerçekten o ülkelerde tam bir demokrasi şöleni oldu. Coşkuyla, müzikle gittiler, oylarını kullandılar. İşte biz böyle bir milletiz. Evet farklı taraflarda olabiliriz, farklı görüşlerimiz olabilir ama nihayetinde demokrasiye hepimiz sahip çıkmamız lazım. Bugünkü seçimler de ülkemiz için, milletimiz için hayırlara vesile olur inşallah." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın bugün bağımsızlık yıl dönümü olduğunu da hatırlatarak, 105 sene önce bağımsızlığını kazanan Azerbaycan'a selamlarını gönderdiğini belirtti.

Yarın da İstanbul'un fethinin yıl dönümü olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Dolayısıyla bugün ve yarın bizim için yani Türk milleti için ve Türk dünyası için önemli günlerdir." ifadelerini kullandı.