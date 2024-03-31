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Politika

Türkiye seçimini yaptı: İşte ilk sonuçlar

Türkiye genelinde yerel seçimler için oy verme işlemi tamamlanırken oy sayımına geçildi. Seçim sonuçlarına ilişkin ilk sonuçlar da geldi.

31 Mart 2024 Pazar 18:03 - Güncelleme:
Türkiye seçimini yaptı: İşte ilk sonuçlar
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Mahalli İdareler Genel Seçimleri oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla tüm Türkiye'de sonra erdi.

Yerel seçimler için oy kullanma işlemleri Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından güneşin doğuşu ve batışı baz alınarak belirlendi. Buna göre Türkiye'nin doğusunda bulunan 32 ilinde oy verme 07.00'de başlayıp, 16.00'da sona ermişti. Güneşin daha geç battığı şehirlerde ise saatin 17.00 bulmasıyla tüm Türkiye'de oy verme işlemi tamamlanmış oldu.

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapıldı.

İŞTE İLK SONUÇLAR

Seçim yasakları kalktı, il il ilçe ilçe ilk sonuçlar geldi.

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