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  • Türkiye söz sahibi olacak! MİT Başkanı Kalın: Kuruluşunu ilan etmekten memnuniyet duyuyorum
Politika

Türkiye söz sahibi olacak! MİT Başkanı Kalın: Kuruluşunu ilan etmekten memnuniyet duyuyorum

Milli İstihbarat Teşkilatının 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri'nde konuşan MİT Başkanı İbrahim Kalın, 'Türkiye'nin istihbarat teorisi üzerinde söz sahibi olması amacıyla Milli İstihbarat Akademisinin kuruluşunu ilan etmekten memnuniyet duyuyorum' dedi.

10 Ocak 2024 Çarşamba 15:21 - Güncelleme:
Türkiye söz sahibi olacak! MİT Başkanı Kalın: Kuruluşunu ilan etmekten memnuniyet duyuyorum
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MİT Başkanı İbrahim Kalın Milli İstihbarat Teşkilatının 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri'nde konuştu.

Kalın'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve ifade özgürlüğü kavramları gücü elinde bulunduranlar tarafından araçsallaştırılmakta ve hasımlarına baskı yapmak amacıyla kullanılmaktadır."

"Adalet olmadan barış olmaz. Adil bir küresel sistem kurulmadan sorunlar çözülmez. Siber vatanı korumak fiziki vatanı korumak kadar önemlidir"

"Türkiye caydırıcı bir güç merkezi"

"Vatanımızı karada, denizde, havada, uzayda ve siber dünyada korumak ve dirençli hale getirmek için stratejik bir bütünlük içerisinde hareket ediyoruz"

"Haksız hiçbir eylem karşılıksız bırakılmayacaktır. Devlete ve millete yapılan hiçbir ihanet cezasız kalmayacaktır"

"Türkiye'nin istihbarat teorisi üzerinde söz sahibi olması amacıyla Milli İstihbarat Akademisinin kuruluşunu ilan etmekten memnuniyet duyuyorum"

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