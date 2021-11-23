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Politika

Türkiye taarruzda! Mücadelede kritik dönemeç: İHA, SİHA ve İKU'larla yok ediyoruz

İçişleri Bakanlığınca yürütülen operasyonlarda jandarma ve emniyete ait insansız hava araçları (İHA), silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile insanlı keşif uçakları (İKU), bu yıl 40 bin 661 saat uçuş yaparak, yer tespitiyle 147 teröristin etkisiz hale getirilmesini sağladı.

AA23 Kasım 2021 Salı 11:14 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 11:14
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Bakanlığın, terör örgütü PKK'ya yönelik "Terörü kaynağında yok etme" ve "Savunma değil taarruz" stratejileriyle başlattığı operasyonlarda aralarında sözde üst düzey yöneticilerin de bulunduğu çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarla yurt içindeki terörist sayısı 180'in altına düştü.

Yürütülen operasyonlarda İHA, SİHA ile İKU'lar etkin şekilde kullanıldı. İHA, SİHA ve İKU'lar bu yıl 40 bin 661 saat uçuş gerçekleştirdi.

İHA, SİHA ve İKU'lar, yaptıkları yer tespitiyle 2021'de bugüne kadar 147 teröristin etkisiz hale getirilmesini sağladı. Bu teröristlerden 21'i SİHA ile etkisiz hale getirildi. Ayrıca İHA, SİHA ve İKU'lar tarafından örgüte ait 30 sığınak tespit edilerek, kullanılamaz hale getirildi.

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