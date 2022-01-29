Türkiye, Tacikistan ile diplomatik ilişkilerinin 30. yıl dönümünü kutladı

AA 29 Ocak 2022 Cumartesi 11:40 - Güncelleme: 29 Ocak 2022 Cumartesi 11:40

Bakanlık, Türkiye'nin Tacikistan ile diplomatik ilişkilerinin tesisinin 30. yıl dönümüne ilişkin bir yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, köklü tarihi ve kültürel bağlar temelinde güçlü ilişkilere sahip olunan Tacikistan'la, bağımsızlığını ilan etmesinden sonra diplomatik ilişki kuran, büyükelçilik açan ilk ülkeler arasında olmaktan ve en zor zamanlarda daima yanında bulunmaktan memnuniyet duyulduğu kaydedildi.

Bu süreçte atılan sağlam adımlara ek olarak, son dönemde hemen her sahada ivme kazanan ikili ilişkilerin, bölgesel ve uluslararası konulardaki iş birliğinin, iki ülke ve halklarının ortak menfaat ve esenliğine hizmet etmenin ötesinde, bölgenin de istikrar ve refahına katkı sağladığı vurgulanan açıklamada, bugün Türkiye ve Tacikistan'ın bölgesel ve küresel barış ve refahı ilgilendiren birçok konuda benzer politikalar izlediği ve uluslararası ve bölgesel teşkilatlarda birbirlerini karşılıklı desteklediği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Önümüzdeki dönemde ticaret, yatırımlar, kültür, savunma ve diğer pek çok sahada atılacak karşılıklı adımlar, çok yönlü iş birliğimizi daha üst bir düzeye taşıyacaktır. Bu vesileyle, diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30. yıl dönümüne denk gelen bu mutlu günde, Tacikistan'la iş birliğimizi her alanda daha da geliştirme irademizi yineliyoruz."