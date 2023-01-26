Bulgaristan Haber Ajansına (BTA) göre Dimitrov, InvestBulgaria Ajansı tarafından İstanbul'da düzenlenen "Uluslararası İş ve Yatırım Forumu"nda konuştu.

Forumun önemine işaret eden Dimitrov, "Bugünkü etkinliğin, Bulgar ekonomisi için en önemli sektörlerden biri olan turizm alanı da dahil olmak üzere halklarımız arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmek için harika bir fırsat olduğuna inanıyorum." dedi.

Dimitrov, "Türkiye'nin Bulgaristan'ın sektörde öncelikli ortağı olduğunu" ve mevcut zorluklar karşısında ikili ilişkilerin öneminin giderek daha somut hale geleceğini ifade ederek, son yıllarda anlamlı temasların kurulduğu birçok faydalı olayın gerçekleştiğini kaydetti.

Bulgaristan-Türkiye Karma Turizm Komitesi'nin 4. toplantısını iki hafta sonra yine İstanbul'da yapacaklarını aktaran Dimitrov, "Türkiye, son yıllarda Bulgaristan'a gelen turist sayısında ilk 3'te yer alıyor. Bu rakamlar, açıkça pazarın çok ciddi dinamikler olduğunu gösteriyor ancak hala ciddi gelişme potansiyelinin olduğunu dikkate almak önemlidir." dedi.

Dimitrov, şubattan itibaren Bulgaristan'ın Türkiye'de turizm ataşesinin olacağını duyurdu.

İstanbul ile Plovdiv (Güney Bulgaristan) arasında yakında açılacak doğrudan uçuş bağlantısının diplomasinin verimli çalışmalarının en iyi örneği olduğuna işaret eden Dimitrov, "Daha üretken bir bilgi ortamında çalışmak, aynı zamanda iki dost halkımız arasında yeni kültürel bağların kurulmasında önemli rol oynayacaktır. Turizm, diğer birçok ekonomik alanla entegrasyonu bulan bir sektör ve meslektaşlarımızla burada olduğumuz için son derece mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.