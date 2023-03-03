Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı'nda konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Bu depremler ağır yıkımlara yol açtı. Bu afetin yaralarını sarmak için hep beraber çalışıyoruz. Hasar tespit çalışmaları bitince yapılacak ev sayıları netleşecek. Depremzede vatandaşlarımızı şimdilik çadır kentlerde, otellerde, kamu misafirhanelerinde misafir ediyoruz. Bu kadar büyük bir yıkım karşısında hayatı normalleştirmek için insanlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamak şart.

* Yaklaşık 14 milyon insanımızın hayatını doğrudan etkileyen bu felaketin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışıyoruz.

* Depremler 11 ilimizde büyük can kayıplarına ve ağır yıkımlara yol açtı. Hayatını kaybeden ve yaralanan her bir insanımızın acısı yüreklerimizdedir.

* (Kahramanmaraş merkezli depremler) Hasar tespit çalışmaları bitince şehirlerimizde yapacağımız yeni konutların ve köy evlerinin sayıları netleşecek.

* Şu an için yıkılmış ve acil yıkılacak 214 bin binada 608 bin bağımsız bölüm belirledik.

* Yeni yapılacak binalarımızda yatay mimariden taviz vermeyeceğiz. TOKİ'nin inşa edeceği konutlar hak sahiplerine teslim edilecektir. TOKİ'nin inşa edeceği konutlar zemin artı 3 ya da 4 katlı, daireler 3+1 olacak.

* Yeni konut ve yaşam alanlarının inşasına hızla başladık.

* Yeni yerleşim yerlerini belirlerken bilim insanlarımızın, mühendislerin, mimarların, şehir planlayıcıların ve yöre insanının görüşlerine dikkat ediyoruz.

* Yeni yerleşimleri planlarken şehirlerimizin yönünü mümkün olduğu kadar ovalardan dağlara, zemini sağlam yerlere döndürüyoruz.

* Kadim şehirlerimizi tarihi ve kültürel varlıklarımızı da yaşatacak, aynı zamanda afetlere karşı güçlendirecek bir anlayışla ihya etmeyi hedefliyoruz.