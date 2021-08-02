2 Ağustos 2021 Pazartesi 08:41 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 08:41

Merkezi Brüksel'de bulunan bağımsız kuruluş Uluslararası Kriz Grubu'ndan Hannah Armstrong imzalı analizde, "Ankara, Afrika'nın kalbi Sahel başkentleriyle bağlarını güçlendiriyor; camiler, hastaneler inşa ediyor ve ihracat pazarları açıyor.

Su kuyuları açan ve eğitim merkezleri kuran Türkiye, başta Fransa olmak üzere Batı güçleri ve Körfez'de de Abu Dabi'nin uykularını kaçırıyor.

ESKİ SÖMÜRGECİ RAHATSIZ

Analizde ayrıca "Erdoğan, ilk olarak 2005-2014 yılları arasında Afrikalı liderlerle ilişkiler geliştirdi ve Türkiye'yi yoğun şekilde Müslüman olan Afrika'da İslami kültürün koruyucusu olarak gösteren projeleri finanse etti. Ankara, Afrika'da nüfuz kazanma çabalarında sadece Batılı devletleri değil, Arap devletlerini de geride bıraktı. Türkiye'nin varlığı, birçok batılı ve Körfez gücünün jeopolitik çıkarlarını tehdit ederek bölgedeki varlıklarını sarsıyor. Fransa ile gergin bir ilişki içinde olan Türkiye'nin, bölgede kendisini alternatif bir güvenlik ortağı olarak sunması sonucu Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'yi sömürge sonrası hassasiyeti kullanarak Fransa'nın Batı Afrika bağlarını baltalamakla suçladı. Sahelliler arasında Türkiye için büyük iyi niyet birikmiş durumda" denildi. Uluslararası Kriz Grubu'nun kurucuları arasında milyarder işadamı George Soros ve Morton Abromovitz de bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN DOST ELİ

* 2017'de Mogadişu'da büyük bir askeri eğitim üssü açıldı. Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'na askeri güç aktarma stratejisi için kritik olan Mogadişu Limanı açıldı.

* G5 Sahel kuvvetine destek olarak 5 milyon dolar hibe edildi.

* TİKA ve STK'lar kırsal kesimdekiler için dini eğitim ve suya erişimini iyileştirmek için adımlar attı.

* Nijer'e Haziran 2019 Afrika Birliği zirvesine ev sahipliği yapmasında kilit rol oynayan yeni bir uluslararası havaalanı ve beş yıldızlı bir otel teslim edildi.

* Mali ile Bamako'da metrobüs sistemi için bir anlaşma imzaladı.