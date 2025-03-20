Türkiye ve Çin arasında toplantı

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Yılmaz ve Çın başkanlığında Türkiye-Çin Ortak Güvenlik İşbirliği Mekanizması'nın 2. Toplantısı başkentte yapıldı.
Toplantıda, Türkiye ve Çin'in terörizmle mücadele politikaları ile bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları ele alındı.
Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında Ortak Güvenlik İşbirliği Mekanizması'nın II. Toplantısı, Bakan Yardımcımız Nuh Yılmaz ve Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Chen Xiaodong'un başkanlıklarında Ankara'da düzenlendi.— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) March 20, 2025
Toplantıda, Türkiye ve Çin Halk... pic.twitter.com/ns8uSxAQdt