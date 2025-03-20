Türkiye ve Çin arasında toplantı

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Yılmaz ve Çın başkanlığında Türkiye-Çin Ortak Güvenlik İşbirliği Mekanizması'nın 2. Toplantısı başkentte yapıldı.

Toplantıda, Türkiye ve Çin'in terörizmle mücadele politikaları ile bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları ele alındı.