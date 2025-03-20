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Politika

Türkiye ve Çin arasında toplantı

Türkiye ile Çin arasında Ortak Güvenlik İşbirliği Mekanizması'nın 2. Toplantısı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Çın Şiaodong başkanlığında Ankara'da düzenlendi.

AA20 Mart 2025 Perşembe 11:06 - Güncelleme:
Türkiye ve Çin arasında toplantı
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Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Yılmaz ve Çın başkanlığında Türkiye-Çin Ortak Güvenlik İşbirliği Mekanizması'nın 2. Toplantısı başkentte yapıldı.

Toplantıda, Türkiye ve Çin'in terörizmle mücadele politikaları ile bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları ele alındı.

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