İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2022 Cuma / 11 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5131
  • EURO
    15,4758
  • ALTIN
    790.788
  • BIST100
    2060.79
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Türkiye ve Ermenistan arasında 13 yıl sonra bir ilk! Diplomatik kaynaklardan açıklama
Politika

Türkiye ve Ermenistan arasında 13 yıl sonra bir ilk! Diplomatik kaynaklardan açıklama

Türkiye ve Ermenistan arasında 13 yıl sonra ilk temas Moskova'da yapılan zirveyle gerçekleştirildi. Diplomatik kaynaklar, Moskova'daki görüşmenin 1,5 saat sürdüğünü açıkladı.

14 Ocak 2022 Cuma 14:22 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 14:33
ABONE OL

Diplomatik kaynaklar tarafından aktarılan habere göre, Moskova'da 13 yıl sonra gerçekleşen Türk-Ermeni görüşmeleri sona erdi.

Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ermenistan'ın özel temsilcisi Rubin Rubinyan görüşmesinin 1,5 saat sürdüğü belirtildi.

Geçtiğimiz gün Reuters'ta yer alan habere göre Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile diplomatik ilişki kurulmasının ardından iki ülke arasındaki sınırın açılacağını öngördüğünü açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise geçen Aralık ayında Ermenistan ile ilişkileri normalleştirme adımlarının karşılıklı olarak atılacağını duyurmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.