14 Ocak 2022 Cuma 14:22 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 14:33

Diplomatik kaynaklar tarafından aktarılan habere göre, Moskova'da 13 yıl sonra gerçekleşen Türk-Ermeni görüşmeleri sona erdi.

Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ermenistan'ın özel temsilcisi Rubin Rubinyan görüşmesinin 1,5 saat sürdüğü belirtildi.

Geçtiğimiz gün Reuters'ta yer alan habere göre Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile diplomatik ilişki kurulmasının ardından iki ülke arasındaki sınırın açılacağını öngördüğünü açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise geçen Aralık ayında Ermenistan ile ilişkileri normalleştirme adımlarının karşılıklı olarak atılacağını duyurmuştu.