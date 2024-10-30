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  • Türkiye ve Gabon arasında sanayi iş birliği görüşmesi! Bakan Kacır: Afrika'nın kalkınması için desteğimiz sürecek
Politika

Türkiye ve Gabon arasında sanayi iş birliği görüşmesi! Bakan Kacır: Afrika'nın kalkınması için desteğimiz sürecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gabon Sanayi Bakanı François Mbongo Rafemo Bourdette ile Türkiye'de bir araya gelerek iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişimi adına önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Kacır, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, Gabon ile yapılan görüşmenin karşılıklı yatırımlar, bölgesel kalkınma ve endüstriyel iş birliği odaklı olduğunu belirtti.

AA30 Ekim 2024 Çarşamba 21:50 - Güncelleme:
Türkiye ve Gabon arasında sanayi iş birliği görüşmesi! Bakan Kacır: Afrika'nın kalkınması için desteğimiz sürecek
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından, görüşmeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Gabon Sanayi Bakanı François Mbongo Rafemo Bourdette ile Bakanlığımızda bir araya gelerek karşılıklı yatırımlar, bölgesel kalkınma ve endüstriyel iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye, Afrika'nın ekonomik imkan ve fırsatlarının kalkınmayı hızlandırması için her türlü desteğini sunmaya devam edecek."

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