Türkiye ve Malezya işbirliğini daha da güçlendirecek

Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya ziyareti kapsamında Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile gerçekleştirdiği heyetler arası görüşmeye katıldıklarını aktardı.

Enerji ve madencilik alanında işbirliğini daha ileriye taşıma konusunda iki ülkenin kararlı olduğunu dile getiren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Malezya Başbakan Yardımcısı, Enerji Dönüşümü ve Su Dönüşümü Bakanı Sayın Dato' Sri Haji Fadillah Bin Haji Yusof ile liderlerimizin huzurunda enerji ve madencilik alanındaki işbirliğimizi daha da ileriye taşıma konusundaki kararlılığımızı vurguladık. Türkiye ve Malezya, ortak tarihi ve güçlü dostluk bağlarıyla birbirine bağlı iki ülke. Bu köklü dostluğu başta petrol, doğal gaz ve kritik mineraller olmak üzere enerji ve madencilik alanlarındaki işbirliklerimizle daha da güçlendireceğiz."