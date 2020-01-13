Türkiye ve Rusya Libya'da kalıcı ateşkes için yoğun çaba sarf etti

AA 13.01.2020 21:35 - Güncelleme: 13.01.2020 21:35

Libya'da ateşkes için Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Konukevi’nde Türk ve Rus heyetlerinin gözetiminde 8 saat diplomasi trafiği sürdü.

Önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’dan oluşan Türk heyeti, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov , Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov’dan oluşan heyet ile Libya konulu toplantı yapıldı.

Ardından Türk heyeti, Birleşmiş Milletler tarafından tanınırlığı olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya gelerek anlaşma konusunda görüşmeler yaptı. Aynı anda Rus heyeti de Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile bir araya geldi.

Bu toplantıların ardından, Türk ve Rus heyetleri ile Serrac ve Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin başındaki Halife Hafter'in aynı masada oturacağı Türkiye, Rusya, Libya Genel Kurul Toplantısı yapılması planlanıyordu ancak Libyalı tarafların karşılıklı itirazları nedeniyle Türkiye ve Rusya’nın gözetiminde gerçekleşmesi beklenen genel kurul toplantısı gerçekleşmedi.

Türk ve Rus heyetlerinin çabası ile uzun süre Libyalı tarafların bir metin üzerinde anlaşması için yoğun çaba sarf edildi.

Türk heyeti, Serrac ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile anlaşma metnini oluşturdu. Rus heyeti ise Hafter ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Akile Salih’i ikna etmeye çalıştı ancak Hafter, uzun uğraşlar neticesinde oluşturulan anlaşma metnini imzalamadı ve yarın sabaha kadar süre istedi.

Yapılan uzun süreli bu görüşmeler hakkında Çavuşoğlu ve Lavrov kameralar karşısına geçerek basına bilgi verdi.Türk ve Rus bakanlar Hafter tarafının anlaşmayı imzalamasını umduklarını vurguladı.

Üzerinde uzun süre çalışılan anlaşma metni henüz kamuoyu ile paylaşılmadı.

Türk heyeti çalışmaların ardından Türkiye’ye döndü.