‘Türkiye ve Rusya operasyona hazırlanıyor’ iddialarına AK Parti’den açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada "Yeni illerde MHP ile ittifak için arkadaşlarımızın görüşmeleri sürüyor. 20 il için daha değerlendirme yapılıyor" diye konuştu.

Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:

Anketlerde bir aday öne çıktığında revizyon söz konusu olur. Önemli olan 31 Mart akşamı en güçlü tablonun ortaya çıkması. İlk aşamada Muğla, Aydın gibi iller kararlaştırılmıştı. Yeni illerde ittifak için arkadaşlarımızın görüşmeleri sürüyor. 20 il için daha değerlendirme yapılıyor. Ankara ve İstanbul'da ortak miting iradesi var. Son karar liderlerin olacak. Hedef ittifakın başarıya ulaşması.

MUHALEFETTE YAŞANAN İSTİFALAR

Hangi partinin içinde ne oluyor bizi çok ilgilendirmiyor. AK Parti iç tutarlılığı olan bir parti. Aynısı MHP'de de var. Kendi içinde entegre olmuş politikalar ittifak ilişkisi kurabilir. Diğer tarafa baktığımızda böyle bir tutarlılık göremiyoruz. Cumhur İttifakı karşıtlığı yüzünden bir araya gelmiş fakat kendi içinde bir tutarlılığı olmayan ittifak var.

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Soruşturmalar 3 aşamalı olarak devam ediyor. Adli, idari, genel kurmayın yaptığı soruşturma. Bunlar çok kapsamlı yapılıyor. Sonuç olarak bir zorunlu iniş söz konusu oldu. Kahraman şehitlerimiz kendi canlarını feda ederek vatandaşlarımızı korumuştur. Kahraman şehitlerimize rahmet diliyorum. Bu tip olaylarda hemen spekülasyonlar olur. Bunda spekülasyon çıkartılacak bir şey yok. Soruşturmayı beklememiz lazım. Herkes müsterih olsun. Bu olay nasıl gerçekleşmiştir hep beraber raporla göreceğiz.