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Politika

Türkiye ve Rusya'dan Libya görüşmesi!

İki ülkenin dışişleri bakanları, Libya'daki son durumu telefonda masaya yatırdı ve iç savaş ülkesinde acil bir ateşkes olması gerektiğini kaydetti.

21 Mayıs 2020 Perşembe 11:55 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 12:22
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Bir yandan kaz otlatırken bir yandan EBA'yı takip ediyor

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