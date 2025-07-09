Türkiye, Yunanistan'ın ''12 mil'' provokasyonuna karşı hazır... Bakan Güler: Hiçbir oldubittiye izin verilmeyecek

Güler, İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu'nun, "Yunanistan'ın Ege kara sularını 12 mile çıkarma kararına karşı alınacak tutuma" ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

"Yunanistan'ın, Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatlerini ihlal eden uluslararası hukuka aykırı her türlü faaliyetinin, Milli Savunma Bakanlığının görev ve sorumluluk sahası itibarıyla takip edildiğini ve gerekli reaksiyonların süratle gösterildiğini" vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Soru önergesinde bahsi geçen iddialara karşı hem sahada hem de diplomatik olarak gerekli karşılık daima verilmekte, Ege Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini ihlal edecek hiçbir oldubittiye izin verilmemektedir. Ayrıca mezkur hususlar Dışişleri Bakanlığına bildirilerek Yunanistan nezdinde gerekli diplomatik girişimlerde bulunulmasına destek sağlanmaktadır."