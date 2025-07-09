İSTANBUL 39°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Temmuz 2025 Çarşamba / 14 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,049
  • EURO
    46,9785
  • ALTIN
    4228.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Türkiye, Yunanistan'ın ''12 mil'' provokasyonuna karşı hazır... Bakan Güler: Hiçbir oldubittiye izin verilmeyecek
Politika

Türkiye, Yunanistan'ın ''12 mil'' provokasyonuna karşı hazır... Bakan Güler: Hiçbir oldubittiye izin verilmeyecek

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan'ın son dönemde Ege Denizi'ndeki faaliyetlerine ilişkin, 'Ege Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini ihlal edecek hiçbir oldubittiye izin verilmemektedir.' ifadesini kullandı.

AA9 Temmuz 2025 Çarşamba 11:14 - Güncelleme:
Türkiye, Yunanistan'ın ''12 mil'' provokasyonuna karşı hazır... Bakan Güler: Hiçbir oldubittiye izin verilmeyecek
ABONE OL

Güler, İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu'nun, "Yunanistan'ın Ege kara sularını 12 mile çıkarma kararına karşı alınacak tutuma" ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

"Yunanistan'ın, Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatlerini ihlal eden uluslararası hukuka aykırı her türlü faaliyetinin, Milli Savunma Bakanlığının görev ve sorumluluk sahası itibarıyla takip edildiğini ve gerekli reaksiyonların süratle gösterildiğini" vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Soru önergesinde bahsi geçen iddialara karşı hem sahada hem de diplomatik olarak gerekli karşılık daima verilmekte, Ege Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini ihlal edecek hiçbir oldubittiye izin verilmemektedir. Ayrıca mezkur hususlar Dışişleri Bakanlığına bildirilerek Yunanistan nezdinde gerekli diplomatik girişimlerde bulunulmasına destek sağlanmaktadır."

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.