Türkiye Yüzyılı başladı! Başkan Erdoğan'dan tarihi balkon konuşması: Bugün 85 milyonun tamamı kazanmıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde geleneksel balkon konuşmasına vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

- Şu andaki resmi rakama göre 320 bin kişi burada. Yolları söylemiyorum, havalimanından buraya kadar yollar tıklım tıklımdı.

- Sizler Cumhur İttifakı'nı mahcup etmediniz, yalnız koymadınız. Bu yolda beraber yürüdük. Sizler yine bu görevi bize verdiniz. Türkiye Yüyılı'nı beraber inşa ve ihyaya devam ediyoruz.

- Milletimizin her iradesi gibi bu sonucun da başımızın üstünde yeri vardır. Kazanan sadece biz değiliz. Kazanan Türkiye'dir, kazanan demokrasimizdir.

- Milletimizin her iradesi gibi bu sonucun da başımızın üstünde yeri vardır. Kazanan sadece biz değiliz. Kazanan Türkiye'dir, kazanan demokrasimizdir.

- Bugün kimse kaybetmemiştir, 85 milyonun tamamı kazanmıştır. Artık milli hedeflerimiz, milli hayallerimiz etrafında birleşme, bütünleşme vaktidir.

- Milletimizin bize verdiği sorumluluğun gereği olarak, kimseye kırgın, küskün, kızgın, öfkeli değiliz. Artık, seçim dönemine dair tüm tartışmaları ve çekişmeleri bir kenara bırakarak, bütünleşme vaktidir

- Seçimler bittiğine göre artık tüm vaktimizi ve enerjimizi çalışmaya, eser üretmeye, hizmet vermeye tamamıyla tahsis edeceğiz.

- Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak, yıkılan şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak, önceliklerimizin en başında yer almayı sürdürecektir.

- Enflasyonun yol açtığı fiyat artışlarından kaynaklanan sıkıntıları gidermek, refah kayıplarını telafi etmek, önümüzdeki günlerin en acil konu başlığıdır.