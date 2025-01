'Türkiye Yüzyılı, terörün olmadığı bir Türkiye ile taçlanacaktır'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolasıyla gazetecilerle bir araya geldi. Basın mensuplarının gününü kutlayan Dağ, gerek siyasette geçirdiği yıllar boyunca gerekse de son 4 yıldır Tanıtım ve Medya Başkanı olarak görev yaparken gazetecilerin hangi şartlar altında iş yapmaya gayret ettiğine yakından şahit olduğunu dile getirdi. Dağ, "Yangın ve sel gibi doğal afetlerde, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde, Karabağ özgürlüğüne kavuştuğunda, Esad devrilip Suriye'de devrim yaşandığında sizler oradaydınız. Katil İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda Filistin'de görev yapan yaklaşık 200 gazeteci hayatını kaybetti. Onlara ve haberin peşinde koşarken hayatını kaybeden tüm basın mensuplarına bu vesileyle sizlerin huzurunda bir kez daha rahmet diliyorum" diye konuştu.

Gazeteciliğin dinamik, günceli takip eden, her an haberle birlikte yaşamayı gerektiren bir meslek olduğunu belirten Dağ, "Her birinize her türlü fedakarlığı ve gayreti göstererek ifa ettiğiniz mesleğinizde uzun ve başarılı bir kariyer diliyorum. Gazetecilik mesleğinin temel işleyişinde kendisine yer bulan dinamizmin olmazsa olmaz olduğu alanlardan biri de hiç kuşkusuz siyasettir" ifadelerini kullandı.

Dağ, ekim ayından bu yana yürütülen kongre sürecinde de 930 ilçe ve 47 ilde kongrelerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Dağ, Mayıs 2023 seçiminin ardından kongrelerle birlikte ilçelerde yüzde 85, illerde ise yüzde 60'lık bir değişimi yaşadıkları kongre süreçlerinin AK Parti için birlik ve beraberliği artırma, kadroları genişletme ve güçlendirme süreçleri olduğunu aktardı. AK Parti'de küslük, kırgınlık olmadığını vurgulayan Dağ, "AK Parti'de kavgacılar ve kaos sevdalıları barınamaz. AK Parti, yüzeysel bir siyasi parti değildir. AK Parti, büyük ve güçlü bir ailedir. Millete hizmet aracı olarak gördüğümüz siyaseti icra ederken, en küçük ilçeden en büyük ile kadar her noktada aile olmanın getirdiği hukuk ve sorumlulukla hareket ediyoruz. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde benimsediğimiz ve yaşattığımız bu hasletlerle 22 yıldır iktidar olarak milletimize hizmet ediyoruz. 22 yılda her alanda Türkiye'nin çehresini değiştirmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlerde ortaya çıkan netice üzerinden gerçeklikten kopuk bir gelecek projeksiyonu ortaya koyanlara en büyük cevabın kongre salonlarındaki coşku olduğuna dikkat çeken Dağ, "AK Parti, milletimiz için 14 Ağustos 2001'de ne kadar umut ışığıysa bugün de o kadar umudun adıdır. AK Parti çatısı altında siyaset yapan istisnasız herkes kapı kapı dolaşarak milletle hemhal olmaktan bir an bile olsun geri duramaz. Büyük AK Parti ailesinin gücü, inancı ve çalışkanlığı Türkiye'yi bir istikrar ülkesi haline getirmiştir. Türkiye artık yalnızca kendi topraklarında istikrarı sağlamış bir ülke değildir. Aynı zamanda Karabağ'da, Libya'da, Afrika'da ve Suriye'de barış, özgürlük ve yeni bir dönem için önemli adımlar atmış bir ülkedir. Teşkilatımızın duruşu, milletimizin desteği ve liderimizin kararlılığı, Türkiye'yi tüm dünyanın gözünün üstünde olduğu bir ülke konumuna getirmiştir" şeklinde konuştu.

Özellikle Suriye meselesinde AK Parti teşkilatlarının ilk günden itibaren Türkiye'ye sığınan mazlum Suriyelilerin yanında olduğunu belirten Dağ, "İstikrarlı ve sistemli bir şekilde devletimizin kurumlarının işleyişine zarar vermemek koşuluyla ihtiyaç sahiplerine kol kanat germiştir. Her türlü provokasyon ve kara propagandaya rağmen ensar-muhacir hukukunu korumak için gayret etmiştir. Bugün gelinen noktada artık zalim Esad kaybetmiş, Suriye'de yıllarca süren kan ve gözyaşı yerini umuda bırakmıştır. Bu 13 yıl boyunca Türkiye, milleti ve devletiyle nasıl masum Suriyelilerin yanında olmuşsa, bundan sonra da olmayı sürdürecektir. Bugün de dış politikamızdaki önceliğimiz, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, bölgenin tamamının terörden arındırılması, özgür Suriye'de huzur ve güven ortamının tesis edilmesidir. Suriye ne kadar güvendeyse, Türkiye de o kadar güvendedir. Suriye'nin istikrarı Türkiye'nin olmazsa olmazıdır" diye konuştu.

"SURİYE DEVRİMİ, TÜRKİYE SİYASETİNDE DE BİR TURNUSOL KAĞIDI GÖREVİ GÖRMÜŞTÜR"

Suriye'de son dönemde yaşananların Türkiye'nin diplomasideki ve uluslararası arenadaki rolüne ilişkin birçok gerçeği de göz önüne serdiğini ifade eden Dağ, "Suriye devrimi, Türkiye siyasetinde de bir turnusol kağıdı görevi görmüştür. 13 yıl boyunca yaşanan katliam ve zulümlere sessiz kalan, halkın haklı zaferine gölge düşürmek isteyenler kendini göstermiştir" dedi.

"CHP, TÜRKİYE'NİN VE BÖLGENİN GERÇEKLERİNDEN KOPUK GENETİK KODLARINI SURİYE MESELESİNDE BİR KEZ DAHA AÇIK ETMİŞTİR"

CHP'nin Esad'ın devrilmesine ağıt yakacak noktaya geldiğini söyleyen Dağ, "Esad kaçmak için valizini toplarken CHP Genel Başkanından 'Esad ile görüşün' çıkışı gelmiştir. Şüyuu vukuundan beter bu istek, muhtemelen Beşşar Esad'ı bile şaşırtmıştır. Sayın Özel'in bu çıkışı, CHP'nin dış politikayı, bölgeyi ve dünyayı okuyamayan bir yapıda olduğunun net bir göstergesidir. CHP, Türkiye'nin ve bölgenin gerçeklerinden kopuk genetik kodlarını Suriye meselesinde bir kez daha açık etmiştir. 61 yıllık Baas rejimi sayfası tam da kapanmak üzereyken CHP Genel Merkezi'nden yükselen bu çağrı, aslında bir 'Esad'ı kurtarın' çağrısıdır. Özgür Özel'in Türkiye'den bir zalime can suyu olmasını beklemesi, kendi devletini de tanımadığının aleni bir göstergesidir. CHP'nin genel başkanı, festival ve etkinliklerden başını kaldırıp bölge gerçeklerini idrak etmeye odaklanması halinde CHP'nin de Türkiye için faydalı olabileceğinin umudunu taşımış olabiliriz. Muhalefet, Türkiye'yi ilgilendiren önemli uluslararası meselelerde siyasi kaygılarla hareket etmektedir. 'Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye faydası olur' düşüncesiyle yapılan iyi işleri takdir etmekten kaçınmaktadır" açıklamalarında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aylardır yerel seçim sonuçları üzerinden beyhude bir hayale kapıldığını, kendisini komik duruma düşüren bir role büründüğünü söyleyen Dağ, "Göstermelik söylemlerle belediyelerdeki usulsüzlükleri, yolsuzlukları ve eş-dost-akraba atamalarını gölgelemeye çalışsa da artık mızrak çuvala sığmamaktadır. Danışıklı dövüş ile belediye başkanlarına kamuoyu önünde gözdağı verilir gibi yapılsa da CHP'li belediyelerdeki skandalların ardı arkası kesilmemektedir. Özellikle Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin konser ve etkinliklere yaptığı fahiş harcamalar, artık milletimizin tamamının bildiği bir gerçektir. Tamamını sıralamaya vaktimiz yetmese de CHP'li belediyelerin yakın zamanda ortaya çıkan bazı skandallarını paylaşacak olursak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2020'de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne kentsel dönüşüm için ücretsiz devrettiği arsa, bir haftalık inşaat firmasına satılmıştır. Firma, arazide ruhsat bile almadan konut projesi başlattı. İzmir'de belediye işçilerinin maaşını tam yatıramadığı için sendika iş bırakma eylemine başlamış, 2 gündür İzmir'de hayat durmuştur. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 6 Şubat depreminin ardından ceset torbası ve kefen yolsuzluğu yapıldığı, 69 milyon liranın buharlaştığı ortaya çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Türbanlı domuz AB yolunda' başlıklı karikatürüyle milyonlarca vatandaşımızın dini değerlerini aşağılayan karikatürist Turan Selçuk adına belediye bünyesinde kültür evi açtı. CHP'li Beykoz Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş hakkında rüşvet aldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. CHP'li belediyeler yalnızca ekonomik usulsüzlük ve yolsuzluklarla değil, maalesef aynı zamanda kültürel ve manevi değerlere karşı da yaptıkları bazı işlerle milletimizin vicdanını rahatsız etmektedir. Tüm bunlar yaşanırken, AK Parti ortaya koyduğu çalışmalar, ekonomi, güvenlik ve diplomasi gibi alanlarda yaptığı atılımlarla milletin umudu olma kimliğini korumaktadır. Bu nedenledir ki yerel seçimin ardından her mikrofon gördüğünde partisinin 'anketlerde birinci parti olduğunu' tekrar eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, her nedense yaşanan son gelişmelerden sonra bu konuda dut yemiş bülbüle dönmüştür" diye konuştu.

"Anketler AK Parti'nin yükselişini ve CHP'nin millet nezdinde bir umut ışığı olamadığını belli ki CHP Genel Başkanı Özel'e de gösterdi" diyen Dağ, "Onun içindir ki, Cumhurbaşkanımız'ın da dediği gibi 'Büyük kongremizle birlikte yeni bir döneme kapı açacağız.' AK Parti'yi seçimlerde yeniden yüzde 50 bandına çıkartmayı hedef olarak koymuşuz. Türkiye sevdamıza dair daha çok hayalimiz, daha çok hedefimiz var. Her alanda çağ atlatan, mega projelerle ve insana dokunan hizmetlerle Türkiye'de siyaset ve sosyoloji başta olmak üzere birçok alanda köklü dönüşümleri ortaya koyan AK Parti kadroları, Türkiye Yüzyılı'nda da aynı özveriyi hiç şüphesiz gösterecektir" diye konuştu.

Yeni dönemin 'büyük ve güçlü Türkiye' hedefi doğrultusunda millete nice hizmetleri sunacakları bir dönem olacağını bildiren Dağ, "Yeni dönem, Türkiye Yüzyılı'nın üzerinde yükseleceği birçok yeni atılımı da ihtiva eden bir dönem olacaktır. Önümüzde koyduğumuz gerçekçi ve Türkiye'nin menfaatine olan tüm hedeflere ulaşmak için ilk günkü azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı, terörün olmadığı bir Türkiye ile taçlanacaktır. Türkiye Yüzyılı, sivil, kapsayıcı ve tam demokratik bir anayasa ile parlayacaktır. Türkiye Yüzyılı, enerjide tam bağımsız bir Türkiye ile olacaktır. Savunma sanayiinde tam bir yerli Türkiye ile olacaktır. Dış politikada bölgesinde ve hinterland alanında oyun kurucu olmaya devam eden bir ülke olacaktır. Kişi başı milli gelirde 25 bin doları gerçekleştirdiğimiz bir ülke olacaktır" şeklinde konuştu.