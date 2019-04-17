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Türkiye-AB KİK’i Külliye’de kabul etti

Başkan Erdoğan, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) Türkiye kanadı üyelerini kabul etti.

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Başkanlık Külliyesi’nde gerçekleşen kabul, 1 saat 45 dakika sürdü. Kabule, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı  Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de katıldı.      

Notre Dame için Fransızca mesaj

Başkan Erdoğan, Fransa’nın başkenti Paris’teki Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangına ilişkin mesaj paylaştı. Erdoğan, sosyal medya hesabından Fransızca yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: “Paris’in sembollerinden biri olan ve insanlığın ortak mirası Notre Dame Katedrali’ni tahrip eden korkunç yangın bizi de derinden sarstı. Kendim ve halkım adına, Fransız halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

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