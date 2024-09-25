Türkiye'deki gayrimenkul sektörü Almanya'da tanıtılacak

Şirketten yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Emlak Konut GYO'nun, sektöre ivme kazandıracak projeleriyle Düsseldorf'taki "Nobel Immo 24 Fuarı"nda katılımcılarla buluşacağı bildirildi.

Türkiye'den 40'a yakın gayrimenkul şirketinin yer alacağı ve ülkenin gayrimenkul sektörüne yönelik tanıtım ve satış çalışmalarının gerçekleştirileceği fuarda, Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları ve yabancı yatırımcılara Türkiye'deki gayrimenkul sektörü tanıtılarak, yatırım imkanı sunulacağı ifade edilen açıklamada, Düsseldorf'ta ilk kez yapılacak fuarın, Emlak Konut'un katkılarıyla Türkiye merkezli Nobel Şirketler Gurubu'nun iştiraki Nobel Messe tarafından düzenleneceği belirtildi.

Detaylı bilgi için Emlak Konut GYO'nun internet adresi veya telefon numarasıyla iletişime geçilebileceğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Emlak Konut GYO, fuarda prestijli projeleriyle yer alacak. Projeler arasında Yeni Fikirtepe, Emlak Konut Çınarköy Evleri, Balıkesir Emlak Konutları, Allsancak, Barbaros 48, Batı Yakası, Evora İzmir, Meydan Başakşehir, Next Level İstanbul, Nişantaşı Koru, Yeni Levent, Tual Asya, Tual Gölyaka, Gölyaka İstanbul, Park Yaşam Antalya ve Nezihpark Bahçekent bulunuyor. Fuarda birçok farklı gelir grubuna hitap eden toplam 16 projenin tanıtımı gerçekleştirilecek."