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Politika

Türkiye'den AB hamlesi! Orban'ın dönem başkanlığında farklı adımlar atılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Viktor Orban, önümüzdeki yılın ikinci yarısında Avrupa Birliğinde dönem başkanlığını alacak ve temenni ederiz ki o süreçte çok daha farklı adımları atabiliriz' dedi.

21 Ağustos 2023 Pazartesi 14:14 - Güncelleme:
Türkiye'den AB hamlesi! Orban'ın dönem başkanlığında farklı adımlar atılacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti dönüşünde TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek ve 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök'ün de aralarında olduğu gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Konuşmasında 2024 yılında Macaristan'ın Avrupa Birliği dönem başkanlığını alacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Macaristan Başbakanı Viktor Orban bu konularda çok çok hassas ve Avrupa Birliği üyesi bir ülke olarak da Türkiye'yi iyi tanıyor, bizleri iyi tanıyor. Bir de Türk cumhuriyetleriyle ilgili orada bir gözlemci üye sıfatıyla da bizim ne pozisyonda olduğumuzu gayet iyi biliyor. Şu anda Viktor Orban, önümüzdeki yılın ikinci yarısında Avrupa Birliğinde dönem başkanlığını alacak ve temenni ederiz ki o süreçte çok daha farklı adımları atabiliriz. Macaristan, Türkiye'ye tarihi itibarıyla farklı bakışlarla yakın bir ülke ve bu yakınlığını da ortaya koyduğu tavırlarla ispat ediyor. İlişkilerimiz gayet iyi, ticaret hacmimizi 3,4 milyar dolardan 6'ya çıkarma gibi hedefimiz var. Bu olur mu? Olur. Bizim şu anda inşaat firmalarımızın Macaristan'da ciddi yatırımları var. Sürekli de bu gelişiyor. İnşallah bu gelişme daha da güzel günlere vesile olacaktır, ben buna inanıyorum. Olumlu gelişmeler şüphesiz ki olabilir. Fakat dönem başkanı olmak neticeyi getirmiyor. Neticeyi getirebilmek için her şeyden önce üye ülkelerin vereceği destek önemli" ifadelerini kullandı.

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