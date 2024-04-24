Türkiye'den ABD Dışişleri Bakanlığının skandal raporuna tepki: İtibar etmediğimizi bir kez daha vurguluyoruz

Dışişleri Bakanlığında yapılan açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığının 22 Nisan 2024 tarihinde yayımladığı ve 200'e yakın ülke hakkında bölümler içeren "2023 İnsan Hakları Raporu"nda, geçmiş yıllarda olduğu gibi, ülkemize yönelik asılsız iddialara, gerçek dışı bilgilere ve önyargılı yorumlara yer verilmektedir. Bu yıl da kaynağı belirsiz iddialar ile terör örgütleriyle iltisaklı çevrelerin söylemleri temelinde hazırlanmış olan bu rapora itibar etmediğimizi bir kez daha vurguluyoruz. denildi.

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