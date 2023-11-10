Türkiye'den ABD'ye Gazze teklifi! Başkan Erdoğan: Buna olumlu yaklaştıkları bana nakledildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ziyareti dönüşü aralarında Murat Çiçek'in de olduğu gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

SORU: Birkaç boyutu var ama genelde ABD ve İsrail'in son döneme baktığımızda, özellikle Beyaz Saray'ın "aynı noktada olmadıkları" açıklamasından yola çıkarak, bir Gazze işgali, iki Gazze'den halkın çıkmaması, üç Gazze'de yönetim ve dört iki devletli çözüm konusunda son dönemde Biden ile Netanyahu arasında ciddi bir fark olduğunu görüyoruz. Bu sizce gerçek bir fark mı, yoksa "mış" gibi yapılan bir durum mu? Bir yandan da Netanyahu'nun tasfiyesine gidecek bir süreçten bahsediliyor. Acaba buna katılır mısınız? İki devletli çözüm derken de 1967 sınırlarını kabul ediyor mu ABD? Tüm bunlara rağmen nükleer denizaltıyı neden bölgemize gönderdi ABD?

Tabi bunlara inanmak mümkün değil. Geçenlerde, ABD'nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken malum Türkiye'ye geldi ve Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan ile bazı görüşmeler yaptı. Görüşmeler esnasında, tabii kendisine bazı tekliflerimiz Dışişleri Bakanımız tarafından yapıldı. O da neydi? Örneğin şu anda günde 20-30 tır geçiyor. Tabii insani bir yardım değil. Bunun yükseltilmesi, en az 500 tıra bunun çıkarılması gerekir teklifi yapıldı. Onun da buna olumlu yaklaştığı Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan tarafından bana nakledildi. Temennimiz odur ki eğer hakikaten bu 500 tır hal yoluna girerse bir nebze olsun biraz rahatlama olur gibi. Çünkü burada ilaç, gıda, özellikle su bütün bunlara ciddi manada ihtiyaç var. Bütün bunların yanında hatırlayın bir ambulans konvoyunu vurdular. Bütün bunların yanında ambulans açığının da giderilmesi lazım. Tedbirlerimizi aldık, alıyoruz. Yoğun bir şekilde bu ambulans açığını da gidereceğiz. İlaç, gıda vesaire konusunda da bazı ülkelerle iş birliğine de girerek adımlarımızı atacağız.

Amerika'da bir politika değişikliği konusuna gelecek olursak, Öyle bir hava var. Sadece orada değil tüm Batı'da, İngiltere'de, Fransa'da var...

Bizim hamasi söylemler, içi boş insani şovlara değil somut adımlara ihtiyacımız var. Diyorlar ki "daha iyi bir yol haritası için çabalıyoruz." BM kararlarından daha iyi bir yol haritası olur mu? Şayet ateşkes konusunda samimiyseniz BM'nin kararlarının uygulanması konusunda İsrail'e baskı yapın. Çünkü insanlar ölüyor, anneler kundaktaki bebeklerini, çocuklar anne babalarını kaybediyor. Kanayan bu yarayı durdurmak için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu hissiyatı ABD paylaşmaya başlarsa İsrail'i durdurmak daha da kolay hale gelir.

Başkan Erdoğan: Anayasa Mahkemesi birçok yanlışları arka arkaya yapar hale geldi