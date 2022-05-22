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Politika

Türkiye'den ABD'ye misilleme! Türk vatandaşlarına önemli uyarı

ABD Büyükelçiliği'nin Türkiye'deki vatandaşlarına yönelik yayımladığı uyarıya Dışişleri Bakanlığı'ndan misilleme niteliğinde bir cevap geldi. Açıklamada 'ABD'de geçmişte gerçek mermi, elektro şok kullanıldığı unutulmamalıdır. Gerekli olmadığı sürece büyük gösteri ve organizasyonlardan kaçınılması tavsiye edilmektedir.' denildi.

22 Mayıs 2022 Pazar 11:22 - Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı'ndan 21 Mayıs Cumartesi günü Yenikapı'da düzenlenen CHP mitingiyle ilgili Türkiye'de bulunan ABD vatandaşlarına uyarıda bulunan ABD Büyükelçiliği'ne misilleme geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yayımlanan "ABD'de Yaşayan Vatandaşlarımıza Duyuru" başlıklı mesajda Tük vatandaşlarına ABD polisinin şiddet eylemlerine karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Yapılan açıklama şöyle:

ABD'de yapılacak büyük gösteri ve organizasyonlarda vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalarında fayda görülmektedir.

ABD güvenlik birimleri her ne kadar bu tip organizasyonlarda meydana gelebilecek protesto ve gösteriler için önlem alıyor olsa da, geçmişte yaşanan olaylarda, gerçek mermi kullanıldığı, elektro şok uygulandığı, gazla müdahale edildiği ve şiddet eylemlerinin de yaşandığı unutulmamalıdır. Bu itibarla, kontrol edilmesi zor olan bu tür olaylarda şiddete maruz kalınabileceği ihtimali de dikkate alınarak, gerekli olmadığı sürece büyük gösteri ve organizasyonlardan kaçınılması tavsiye edilmektedir.

Bu hususlar ışığında, vatandaşlarımızın yapmasında fayda görülen hususlar aşağıda sıralanmaktadır:

-Kalabalıklardan kaçınmaları,

-Sade bir profil çizmeleri ve dikkat çekecek davranışlarda bulunmamaları,

-Protesto ve gösteri alanlarından uzak durmaları,

-Yakınlarını bulundukları yerden haberdar etmeleri,

-Olabilecek anlık gelişmeler için medyayı takip etmeleri.

EGM DE UYARDI

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) Twitter hesabından yapılan açıklamada ise, "Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak geniş katılımlı organizasyonlarda vatandaşlarımızın güvenliği için dikkatli olmaları önem arz etmektedir. Amerikan polisi her ne kadar bu tip organizasyonlarda çıkan protestolar için önlem alıyor olsa da geçmişte yaşanan olaylarda gerçek mermi ve elektroşok kullanımı, göz yaşartıcı gaz ile müdahale ve şiddet olayları unutulmamalıdır. Bu tip gösteriler kontrol edilmesi zor olduğu için şiddete dönüşebilir, bu nedenle bu organizasyonlardan kaçının" ifadelerine yer verildi.

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