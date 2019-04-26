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Dışişleri'nden F-35 ve S-400 açıklaması: ABD'nin F-35 konusunu tehdit olarak dile getirmesi yakışık almıyor

Dışişleri Sözcüsü Aksoy, 'ABD'nin F-35 konusunu tehdit olarak dile getirmesi yakışık almıyor.' dedi.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD'nin tehdit diline başvurduğunu görüyoruz. ABD’nin dayatmalarla sonuca ulaşamayacağını anlaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Aksoy, Dışişleri Bakanlığında mutat basını bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Türkiye ile ABD ile arasındaki sorunları çözmek amacıyla temasların devam ettiğini belirten Aksoy, "ABD'den PYD, YPG ve FETÖ başta olmak üzere, ülkemizin güvenliğini ilgilendiren temel konularda somut adımlar atmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Aksoy, ABD'de düzenlenen NATO toplantısı kapsamında, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Türkiye'yi hedef alan bazı söylemleri olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti: "ABD yönetiminin yeniden tehdit diline başvurmaya başladığını görüyoruz. Ancak bunun işlemediğini biz daha önce gördük. Ülkemize yönelik bu söylemi kabul etmemiz de mümkün değil. ABD'nin dayatmalarla sonuca ulaşamayacağını artık anlaması gerekiyor."

Aksoy, öte yandan, NATO'nun kuruluşunun 70. yıl dönümü vesilesiyle Washington'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısında dayanışma ve birliğin öneminin ön plana çıktığını, NATO-Rusya ilişkileri, ittifakın terörle mücadeleye katkıları, Avrupa-Atlantik güvenliği gibi konuların ele alındığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun mevkidaşı Mike Pompeo, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve bazı kongre üyeleriyle ile görüşmeler yaptığını anımsatan Aksoy, iki ülke liderlerinin başta ticaret ve savunma olmak üzere ilişkilerde pozitif gündeme odaklandıklarını anlattı.

Aksoy, "ABD ile ikili ticaret hacmimiz şu anda 20 milyar dolar civarında. Hedefimiz bunu 75 milyar dolara çıkarmak." şeklinde konuştu.

- "FRANSIZLARIN ERMENİLERİN SİLAHLANDIRILIP TÜRKLERİN KATLEDİLMESİNDE SORUMLULUĞU VAR"

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Türkiye'nin arşivlerin açılmasına yönelik çağrıları hakkındaki açıklaması sorulan Aksoy, "Ermenistan sözcüsünün üslubu ve kullandığı kelimeler Ermenistan'ın henüz devlet geleneğine sahip olmadığını gösteriyor." dedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararında Ermeni tezlerinin Türklere dayatılmasının ifade özgürlüğüyle bağdaşmadığını belirttiğini vurgulayan Aksoy, Fransız Anayasa Mahkemesinin de "Türklerin kendi görüşlerini ifade hakkı korunmalıdır" kararını hatırlattı.

Aksoy, birçok saygın tarihçinin Ermeni tezlerini sorgulayan akademik yayınlar yaptığını belirterek, "Hal böyleyken Türklere inkarcı demek aslında çağ dışı bir zihniyet, ifade özgürlüğümüzü engellemeye yönelik bir girişim, bir suç unsuru olarak bile değerlendirilebilir." diye konuştu.

Ermeni tarafının arşivlerinin açık olduğunu iddia etmesine rağmen açık olmadığını vurgulayan Aksoy, "Bunların sadece Ermeni iddialarını doğrulamaya yönelik kısmı açık." ifadesini kullandı.

Birçok yerdeki Ermeni arşivlerinin sadece Ermenilere ve Ermeni iddialarını destekleyenlere açık olduğunun altını çizen Aksoy, "Ermeniler aslında bu arşivleri açma cesaretini gösterseler gerçekler ortaya çıkacak. Maalesef tüm dünyayı ve genç nesilleri yanıltmaya devam ediyorlar." şeklinde konuştu.

Fransa'nın Ermeni iddialarına desteği konusuna da değinen Aksoy, şöyle devam etti: "Fransız yönetimi attığı adımın vahametinin farkında değil. Fransa'nın bir asır önce Ermenilerin silahlandırılıp Türklerin katledilmesinde sorumluluğu var. Şimdi yine Ermeniler üzerinden gündem yaratma peşindeler. (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron'un 24 Nisan'ı anma günü ilan etmesini unutmayacağız."

Aksoy, Fransa Başbakanı Edouard Phillipe'in radikal Ermenilere hitabında Türkiye hakkında kullandığı ağır ifadelerini de kınadı.

Aksoy, "Bir müttefik ülkenin yöneticisine yakışmayan bu tavrın da karşılıksız kalmayacağını belirtmek istiyorum." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy “Bakanımız 28-29 Nisan’da Bağdat ve Erbil’i ziyaret edecek." şeklinde konuştu.

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