İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ağustos 2023 Perşembe / 17 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9581
  • EURO
    29,5747
  • ALTIN
    1676.74
  • BIST100
    7221.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Politika

Türkiye'den AİHM'e sert tepki: Kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı, PKK terör örgütü iltisaklı şahısların, Strazburg'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) binasına zorla girerek, örgüt sembolleriyle terör propagandası yapma girişiminde bulunmalarının 'kabul edilemez' olduğunu belirterek, Avrupa'da PKK'nın propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerine son verilmesi çağrısını yineledi.

IHA3 Ağustos 2023 Perşembe 20:51 - Güncelleme:
Türkiye'den AİHM'e sert tepki: Kabul edilemez
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı, PKK terör örgütü iltisaklı şahısların Fransa'nın Strazburg şehrinde bulunan AİHM binasına zorla girmesi hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "PKK terör örgütü iltisaklı şahısların, Strazburg'da bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) binasına bugün zorla girerek, örgüt sembolleriyle terör propagandası yapma girişiminde bulunmaları kabul edilemez." ifadesi kullanıldı.

PKK iltisaklı oluşumların son dönemde özellikle Avrupa'da artan şiddet kullanma, çeşitli uluslararası kuruluş binalarına zorla girerek terör propagandası yapma cüretinde bulunduğu belirtilen açıklamada, "PKK'nın özellikle Avrupa ülkelerinde ifade ve gösteri özgürlüğü kisvesi altında propaganda dahil faaliyetlerini serbestçe yürütmesine izin verilmesi, örgütü bu tür hukuksuz ve saldırgan eylemlerde bulunma konusunda cesaretlendirmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, PKK terör örgütü mensuplarının Avrupa Konseyi binası önünde süren gösteri ve eylemlerine ilişkin birçok kez uyarılarda bulunduğu hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Bu saldırgan eylem, PKK'nın faaliyet gösterdiği her ülkenin kamu düzeni ve güvenliğine tehdit oluşturduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu çerçevede Avrupa'da PKK terör örgütünün propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerine son verilmesi çağrımızı yineliyoruz."

  • AİHM zorla giriş
  • PKK propaganda
  • terör sembolleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.