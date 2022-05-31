Türkiye'den barış için yeni adım! Cumhurbaşkanı Erdoğan iki lidere de teklifini sundu

Rusya-Ukrayna savaşında barış umudu Türkiye'nin önerisiyle yeniden gündemde. O öneri, hem Rus lider Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getirildi. Erdoğan her iki lidere de İstanbul'da, BM'nin gözetiminde bir kontrol merkezi oluşturulması önerisinde bulundu.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının barışçıl yollarla çözüme kavuşmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonla görüştü.

Erdoğan her iki lidere de Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da bir kontrol merkezi oluşturulması önerisinde bulundu..

Önce Putin ile ardından da Zelenski ile görüşen Erdoğan, savaşı bitirecek ve güven inşa edecek adımlara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Görüşmelerde, İstanbul'da Rusya-Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'in bir araya gelerek bir gözlem mekanizması kurulması konusu da gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarafların ve Birleşmiş Milletler'in iştirakiyle oluşturulacak Kontrol Merkezi'ne katılmaya ve merkeze İstanbul'da evsahipliği yapmaya ilke olarak olumlu baktıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile görüşmesinde Ukrayna tarım ürünlerinin deniz yoluyla ihracı için güvenli koridor oluşturulması projesine özellikle önem verdiğini de vurguladı.

PUTİN'E SURİYE MESAJI

Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmede, Suriye'deki gelişmeler de masaya yatırıldı.

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye'ye ve Suriyeli sivillere yönelik saldırılarının sürdüğüne dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekim 2019'daki mutabakatta yer alan Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre derinliğinde bir terörden arındırılmış bölgenin oluşturulamadığını, bu bölgelerin güvenli hale getirilmesinin bir zorunluluk olduğunu belirtti.