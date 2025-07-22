Türkiye'den bölgesel barışa destek! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin iç işlerine karışma niyetinde değiliz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'ndeki 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) önemli açıklamalarda bulundu.

Bugün burada sadece Türk Savunma Sanayii'nin gelişimine değil aynı zamanda bir milletin bağımsızlık yürüyüşüne de şahitlik ediyor, kendi gök kubbesinde kendi kanatlarıyla yükselen bir ülkenin hikayesini görüyoruz

Mesele alışveriş yapmak değildir, asıl mesele kazan-kazan temelinde uzun vadeli ortaklıklar tesis edebilmektir, mesele ticaretle birlikte kalıcı işbirlikleri geliştirebilmektir

Haklının güçlü olduğu değil, güçlünün haklı olduğu bir anlayış tarzı hızla kanıksanıyor, haklının hakkını arayacağı uluslararası mekanizmalar ise kendilerinden beklenen görevi icra edemiyor

"ETRAFIMIZ ATEŞ ÇEMBERİYLE KUŞATILDI"

Güç dengelerinin yeniden belirlendiği, küresel ağırlık merkezlerinin yer değiştirdiği, uluslararası rekabetin giderek kızıştığı bir süreçten geçiyoruz

Geniş bir bölgede nükseden sıcak gerilimlerin tamamı bir şekilde bizi ilgilendirmekte, müdahil olmamızı gerektirmektedir. Etrafımız ateş çemberiyle kuşatılmış derken bunu hamaset olsun diye söylemiyoruz.

Netanyahu ve katliam şebekesi barbarlıkta Hitler'i çoktan geride bıraktı

Her kim Gazze'de soykırıma sessiz kalıyorsa İsrail'in işlediği insanlık suçlarına ortak oluyor demektir.

Gayemiz bir an önce ateşkesin tesis edilmesidir. Gazze'ye insani yardımların girişine izin verilmesi bir başka önceliğimizdir.

Her kim Gazze'deki soykırıma sessiz kalıyorsa, İsrail'in işlediği insanlık suçlarına ortak oluyor demektir.

Her gün onlarca masumun bir lokma ekmek, bir yudum su bulamadığı için can verdiği bir acımasızlığı zerre kadar insanlık onuru taşıyan hiç kimse kabul edemez

(Gazze) Açlıktan kitlesel ölümlerin başladığı bu kara günlerde tüm uluslararası toplumu insanlık cephesinde birleşmeye davet ediyorum

(Gazze) Gelin, bu caniliğe hep birlikte tepki verelim. Gelin, bu zulme bu vahşete "Artık Yeter" diyelim

Dün ambargolara, çifte standartlara, diplomatik baskılara maruz kalan Türkiye, savunma sanayii ürünleriyle dünya piyasalarına mührünü vuran konuma ulaştı

Türkiye yakın tarihinde savunma alanında ciddi sınamalarla karşılaştı. Kıbrıs meselesinde ambargo zirveye çıktı.

Dün ambargolara, çifte standartlara, diplomatik baskılara maruz kalan Türkiye, savunma sanayii ürünleriyle dünya piyasalarına mührünü vuran konuma ulaştı

Savunma sanayiimizin yerlilik oranları bugün yüzde 80'lerin üzerine çıktı

2024 yılında savunma ve havacılık alanındaki ihracatımız yüzde 29'luk artışla 7 milyar 154 milyon dolara ulaşarak yeni bir rekor kırmıştır.

2025 Haziran ayı ihracatımız bir önceki yıla oranla yüzde 10,4 artarak 623 milyon dolara ulaştı.

Ülke olarak en önemli avantajlarımızdan biride nitelik ve dinamik insan gücümüzdür. Savunma Sanayii başta olmak üzere her alanda teknolojik atılımlarımızı daha ileriye taşıyacak yetişmiş insan gücüne sahibiz

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