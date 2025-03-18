Türkiye'den Brüksel'de Suriye diplomasisi

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımlara göre, Yılmaz, Suriye'deki geçiş sürecinin ve yeniden inşa çabalarının desteklenmesine odaklanan konferans marjında bir dizi ikili görüşme yaptı.

Yılmaz, Suriye konulu 9. Brüksel Konferansı marjında İngiltere Dışişleri Bakanlığında Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer ile bir araya geldi. Görüşmede, Suriye'deki durum hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Bakan Yardımcısı Yılmaz, Norveç Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Motzfeldt Kravik ile de görüştü. İkili, Suriye'deki geçiş süreci ve yeniden inşa çabalarını ele aldı.

Yılmaz, konferans kapsamında Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Hana Jalloul Muro ile bir araya geldi. Görüşmede, Suriye'nin yeni döneminde Türkiye-AB işbirliği imkanları konuşuldu.



Bakan Yardımcısı Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope ile de görüştü. Yılmaz ve Pope, Suriyelilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü geri dönüşleri üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Yılmaz, Suriye konulu 9. Brüksel Konferansı marjında ise BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile bir araya geldi. Görüşmede, UNRWA'nın faaliyetleri ve Filistinlilerin durumu hakkında görüş alışverişi yapıldı.

Bakan Yardımcısı Yılmaz ayrıca, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile görüştü. Yılmaz ve Pedersen, Suriye'deki son gelişmeler ve BM'nin ülkedeki çalışmalarını ele aldı.