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Politika

Türkiye'den Etiyopya ile Somaliland arasında imzalanan anlaşma hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Etiyopya ile Somaliland arasında 1 Ocak'ta Addis Ababa'da imzalanan Ortaklık ve İşbirliği Mutabakat Muhtırası'nı endişeyle karşıladıklarını belirtti.

AA4 Ocak 2024 Perşembe 17:36 - Güncelleme:
Türkiye'den Etiyopya ile Somaliland arasında imzalanan anlaşma hakkında açıklama
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Sözcü Keçeli, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Etiyopya ve Somaliland arasında, Somali Hükümeti'nin bilgisi ve rızası dışında, 1 Ocak 2024'te Addis Ababa'da imzalanan Ortaklık ve İşbirliği Mutabakat Muhtırası'nı endişeyle karşılıyoruz." ifadesine yer verdi.

Türkiye'nin, Somali'nin birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bağlılığını tekrar teyit ettiğini belirten Keçeli, bu durumun uluslararası hukukun bir gereği olduğunu vurguladı.

Keçeli, "Geçmişte olduğu gibi bugün de Somali ile Somaliland arasındaki anlaşmazlıkların doğrudan müzakereler yoluyla ve Somalililer arasında çözümlenmesini arzu ediyor ve bu yöndeki girişimlere yönelik desteğimizi yineliyoruz." ifadesini kullandı.

- ETİYOPYA, HEM TİCARİ HEM DE ASKERİ OLARAK KIYILARI KULLANABİLECEK

Etiyopya ile Somaliland arasında liman kullanımı ve denize erişim için 1 Ocak'ta mutabakat zaptı imzalanmıştı. Mutabakat zaptı, Etiyopya'nın hem ticari hem de askeri olarak Somaliland kıyılarında faaliyet yürütmesine izin veriyor.

Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, anlaşmanın tamamlanmasıyla Etiyopya'nın kendilerini "bağımsız" olarak tanıyacağını söylemişti.

Etiyopya'nın Kızıldeniz sahillerine erişim sağlamak için Somaliland'la yaptığı anlaşma, son yıllarda tırmanışa geçen bölgesel tansiyonu alevlendirdi.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, komşusu Etiyopya'nın Somaliland'la yaptığı deniz erişimi anlaşmasının hiçbir hükmü olmadığını belirterek, "Somali'de size (Etiyopya'ya) verilebilecek hiçbir şey yok." ifadesini kullanmıştı.

Arap Birliği ve Afrika Birliği de Etiyopya ile Somaliland arasında deniz erişim işbirliğine yönelik "Kızıldeniz'de askeri üs inşası ve liman geliştirilmesinin önünü açan" anlaşmayı reddettiğini ve kınadığını duyurmuştu.

  • Etiyopya-Somaliland ilişkisi
  • diplomatik sorunlar
  • Addis Ababa mutabakatı

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