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Politika

Türkiye'den Etiyopya'ya destek mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile ülkedeki son durum hakkında yaptığı telefon görüşmesinde, Etiyopya'daki çatışmaların diyalog yoluyla çözülmesi için her türlü desteğe hazır olunduğu açıklandı.

AA26 Kasım 2021 Cuma 20:36 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 20:46
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Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, mevkidaşı Mekonnen ile görüşerek Etiyopya'daki son durumu ele aldı.

Görüşmede Bakan Çavuşoğlu'nun, mevkidaşına "Etiyopya'daki çatışmaların sona erdirilmesi ve sorunun diyalog yoluyla çözülmesi için her türlü desteğe hazır olduğumuzu vurgulamıştır." mesajını ilettiği kaydedildi.

ETİYOPYA BAŞBAKANI İLK KEZ CEPHEDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Etiyopya'da isyancı gruplara karşı verilen savaşa katılan Başbakan Abiy Ahmed, ilk kez cephede görüntülenmişti.

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Başbakan Ahmed, merkezi hükümete karşı isyan başlatan TPLF ile savaşmak için yetkilerini yardımcısına devrederek cepheye gitmişti.

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