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Politika

Türkiye'den F-16 resti: Bunu kabul etmeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'F-16 konusunda elimizi kolumuzu bağlayan bir anlaşma içinde olmayız. 'Şöyle kullan böyle kullan' gibi bir kısıtlama getirilmesi kabul edilebilir değil. Kullanamayacağımız ürünü niye alalım?' dedi.

23 Eylül 2022 Cuma 15:39 - Güncelleme:
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Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul Görüşmeleri kapsamında ABD'nin New York kentinde yoğun diplomasi trafiği yürüten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarını değerlendirdi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"İki lideri bir araya getirerek bu savaşı sonlandırmak. Bu savaşın devamını isteyen ülkelerin de savaşın bitmesi için ikna edilmesi gerekiyor. Bu savaşın bedelini hepimiz ödüyoruz, Ukrayna da Rusya da ödüyor."

"Rusya ve Ukrayna arasında adil ve kalıcı bir çözüm için Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz"

"Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardır öncülüğünü yaptığı "Dünya 5'ten büyüktür" vizyonunun diğer dünya liderlerince de gündeme getirilmeye başladığını bu BM Genel Kurulu'nda görmüş olduk"

"F-16 konusunda elimizi kolumuzu bağlayan bir anlaşma içinde olmayız. 'Şöyle kullan böyle kullan' gibi bir kısıtlama getirilmesi kabul edilebilir değil. Kullanamayacağımız ürünü niye alalım?"

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