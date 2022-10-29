Türkiye'den Filipinler'e taziye mesajı

Bakanlık, yazılı açıklamasında, Filipinler'in güney ve orta bölgelerinde etkili olan Nalgae Fırtınası nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymaları sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığının üzüntüyle öğrenildiğini bildirdi.

Açıklamada, "Yaşamını yitirenlerin yakınları ile dost Filipinler halkı ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Filipinler'de şiddetli yağışın neden olduğu ani sel ve toprak kaymalarında en az 47 kişi hayatını kaybederken, kaybolan onlarca kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.