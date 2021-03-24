Türkiye'den Fransa açıklaması!

24 Mart 2021 Çarşamba 19:00 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 19:06

Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye ile ilgili sözleri hakkında, "Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve müttefiklik ilişkisi hilafına kullandığı ifadeleri kabul edilemez buluyoruz" açıklamasını yaptı.