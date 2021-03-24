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Politika

Türkiye'den Fransa açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye ile ilgili sözleri hakkında, 'Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve müttefiklik ilişkisi hilafına kullandığı ifadeleri kabul edilemez buluyoruz' açıklamasını yaptı.

24 Mart 2021 Çarşamba 19:00 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 19:06
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Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye ile ilgili sözleri hakkında, "Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve müttefiklik ilişkisi hilafına kullandığı ifadeleri kabul edilemez buluyoruz" açıklamasını yaptı.

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