İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2020 Perşembe / 8 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3691
  • EURO
    8,7388
  • ALTIN
    462.791
  • BIST100
    1099.02
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Türkiye'den Fransa'ya sert tepki: Uçakların GKRY'ye inmesi anlaşmaya aykırı
Politika

Türkiye'den Fransa'ya sert tepki: Uçakların GKRY'ye inmesi anlaşmaya aykırı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Fransız askeri uçaklarının GKRY'ye inmesine sert tepki gösterdi

IHA27 Ağustos 2020 Perşembe 00:49 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 00:49
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransız askeri uçaklarının Güney Kıbrıs Rum Yönetimine inmesi hakkında, “Uçakların geçici veya sürekli olarak adaya konuşlandırılması, 1960 Antlaşmalarına aykırıdır” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransız askeri uçaklarının GKRY’ne inmesi hakkında soruya cevap verdi. Aksoy, “Fransız askeri uçaklarının, GKRY, Yunanistan ve İtalya’yla birlikte gerçekleştirilen bir tatbikat bahanesiyle GKRY’ne inmesi, bu uçakların geçici veya sürekli olarak adaya konuşlandırılması, 1960 Antlaşmalarına aykırıdır. Kıbrıs Adasının garantörü olmayan Fransa bu tutumuyla, Doğu Akdeniz’deki mevcut gerginliklerden sorumlu olan Rum-Yunan ikilisini, tehlikeli bir biçimde gerginliği daha da tırmandırma yönünde teşvik etmektedir. Bir kez daha hatırlatıyoruz: Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi ve Kıbrıs Türkünü dışarıda bırakmaya çalışan her girişim hüsranla sonuçlanacaktır” dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.