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Politika

Türkiye'den Gazze'ye yardım eli... Bakan Koca: 26 hastanın naklini planladık

Türkiye'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 9 uzman sağlık çalışanının da bulunduğu askeri uçak, Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na indi. Burada açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, '26 hastanın naklini planladık. 13 refakatçiyle birlikte Türkiye'ye götürme gayretindeyiz' dedi.

AA15 Kasım 2023 Çarşamba 14:32 - Güncelleme:
Türkiye'den Gazze'ye yardım eli... Bakan Koca: 26 hastanın naklini planladık
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Kayseri Havalimanı'nda 23 palet ilaç ve tıbbi malzeme yüklenen, uzman doktor ve hemşirelerin de arasında olduğu 9 sağlık çalışanını taşıyan Milli Savunma Bakanlığına ait uçak saat 16.15'te El-Ariş Havalimanı'na ulaştı.

Sağlık ekibi, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde yaralıların tedavisinde görev yapacak.

GAZZELİ BAZI KANSER HASTALARI İLE REFAKATÇİLERİ TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

Gazze'den çıkarılan kanser hastalarından bazıları, refakatçileriyle beraber Türkiye'ye götürülmek üzere El Ariş Askeri Havalimanına doğru yola çıktı.

Gazze'den çıkarılan bazı kanser hastaları ve refakatçilerini, Refah Sınır Kapısı'nda Türkiye'den gelen doktorlar karşıladı.

El Ariş Askeri Havalimanına götürülmek üzere ambulanslarla yola çıkarılan hastalar, refakatçileriyle beraber Türkiye'ye getirilecek.

BAKAN KOCA: 26 HASTA VE 13 REFAKATÇİNİN NAKLİNİ BUGÜN İÇİN PLANLADIK

Bakan Koca yardımların ardından El-Ariş Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Refah Sınır Kapısı'ndan bu hastalar geçti, şu anda ambulanslarda bekliyor ve işlemleri yapılıyor. Yarım saat veya 1 saat içerisinde hastaları havaalanına getirme durumumuz olacak, biz de hastaları ziyaret etmiş olacağız. Bugün bu hastalarımızla beraber toplam 39 kişiyi Türkiye'ye götürme çabası içindeyiz umarım bunu bir aksaklık olmadan sağlamış oluruz.

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