Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Filistin'i ziyaret ediyor. Buradaki temaslarının ardından İsrail'i ziyaret edecek.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Filistin Ortak Komite toplantısı için Filistin'e giderken uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

15 YIL SONRA İLK

Çavuşoğlu, Filistin Lideri Mahmut Abbas'la görüşmesi öncesinde kritik ziyareti değerlendirdi.

"İsrail'e 15 seneden sonra ilk ziyaret olacak. Filistin'e de epeyce oldu ziyaret gerçekleştirmedik. İki ülkeyle de ikili ilişkilerde görüşeceğiz ama esas gündem Orta Doğu meselesi. Filistin-İsrail konusu da ana gündem maddelerinden bir tanesi olacak. İlişkilerin birçok boyutu var onları detaylı şekilde konuşacağız."

"BÜYÜKELÇİ ATAMALARINI KONUŞACAĞIZ"

Gündeminde İsrail ile karşılıklı büyükelçi ataması olan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı ile konuşacağını söyledi.

"Büyükelçi ataması konusu Ankara'da gündeme gelmişti. O zaman Cumhurbaşkanları, Dışişleri Bakanları bir araya geldiği zaman bu konuyu kendileri konuşsunlar dediler. Bu konuyu konuşacağız ve değerlendireceğiz."

"DİYALOĞUN FAYDASINI GÖRDÜK"

Bakan Çavuşoğlu, İsrail ile diyaloğun önemine de vurgu yaptı. Diyaloğun İsrail-Filistin ilişkilerine de katkı sağlayacağının altını çizdi.

"Bazı konularda görüş ayrılığımız var ama başka ülkelerle de görüş ayrılığımız olduğu zamanlar oluyor. Ancak bu zamanlarda bile diyaloğun faydasını gördük. Ramazan'da da gerginliğin azaltılması konusunda diyaloğumuz sürdü."

"YAZILI MUTABAKAT İSTİYORUZ"

İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusuyla ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Heyet bugün geliyor yarın üçlü toplantı olacak. Beklentimiz teröre desteğin kesilmesi, savunma kısıtlamalarının kaldırılması. Somut adım atabiliriz dediler, yazılı mutabakat istiyoruz." dedi.