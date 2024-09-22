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Politika

Türkiye'den İran için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından, İran'da bir kömür madeninde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınlandı.

AA22 Eylül 2024 Pazar 18:51 - Güncelleme:
Türkiye'den İran için taziye mesajı
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Bakanlığın, İran'ın doğusundaki Güney Horasan eyaletindeki bir kömür madenindeki metan gazı patlamasına ilişkin yapılan yazılı açıklamasında, Tebes ilçesindeki maden kazasında çok sayıda madencinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı, bir kısmının da göçükte mahsur kaldığının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifa dilekleri belirtilen açıklamada, "İran halkına taziyelerimizi sunuyoruz. Madende mahsur kalanların bir an önce kurtarılmasını diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

İran'ın doğusundaki Güney Horasan eyaletindeki kömür madeninde meydana gelen metan gazı patlaması sonucu 34 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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